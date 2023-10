Intersport veut frapper très fort avec ce nouveau VTT électrique tout suspendu

Dès novembre 2023, Intersport va introduire un nouveau VTT électrique tout suspendu à son catalogue. Il s’agit du Nakamura E-Summit 950S, qui se démarque par son prix de 2899 euros et son moteur très coupleux. Frandroid a pu le découvrir en avant-première.

Le Nakamura E-Summit 950S a été exhibé en avant-première par Intersport, qui a convié Frandroid à sa journée porte ouverte. L’occasion de découvrir ce nouveau VTT électrique attendu dès le mois de novembre 2023, à un prix concurrentiel de 2899 euros.

Ce VTTAE s’appuie sur un ensemble tout suspendu. Comprenez par là qu’il profite à la fois d’une suspension avant et arrière, à savoir une fourche Rockshox 35 de 140 mm de débattement associé à un système Rockshox Deluxe de 130 mm de débattement. Parfait pour le confort, mais pas que.

Un moteur très coupleux

Intersport l’imagine en effet comme un engin taillé pour le all-mountain, et non l’enduro. Plus concrètement, ses aptitudes le prédestinent au franchissement d’obstacle, au trail en montagne ou aux ballades en forêt avec des tracés plus ou moins techniques. Quand l’enduro relève davantage de la descente en compétition.

Source : Grégoire Huvelin – Frandroid Source : Grégoire Huvelin – Frandroid Source : Grégoire Huvelin – Frandroid

Le Nakamura E-Summit 950S hérite du moteur E-Power Max, connu pour son généreux couple de 100 Nm. C’est le même qui équipe le Nakamura Cargo longtail que nous avons aussi pu voir en avant-première. Avec ça, le dynamisme devrait être au rendez-vous tant au démarrage que dans les reprises.

Des petites concessions

Autre similitude avec le longtail électrique, l’écran central D16 qui affiche votre vitesse ou encore le mode d’assistance utilisé – le mode Smart est aussi de mise. Les pneus très crantés de 29 pouces sont issus d’une marque appartenant au fabricant Arisun. On nous souffle qu’Intersport a ici du faire une petite concession pour réussir à contenir le prix.

Source : Grégoire Huvelin – Frandroid Source : Grégoire Huvelin – Frandroid Source : Grégoire Huvelin – Frandroid

Amovible, la batterie revendique une capacité énergétique de 500 Wh. Avec, vous pourrez parcourir jusqu’à 80 km, mais tablez plutôt sur 50 km si vous utilisez le mode Boost avec entrain. Le choix de la transmission s’est porté sur un système milieu de gamme, un Microshift Advent à 11 vitesses en l’occurrence – du Shimano Cues devrait arriver plus tard.

Assemblée (mais pas produit) en France

Pour terminer, la partie freinage est assurée par des freins à disque hydrauliques Shimano MT200, tandis qu’une fourche télescopique toujours très pratique permettra d’un simple appui sur la gâchette dédiée de jouer avec la hauteur de votre selle. Bien utile pour ajuster sa position selon la typologie du terrain.

Comme pour le longtail, l’assemblage est effectué à Machecoul, dans l’usine de la Manufacture française du cycle.