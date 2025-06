Les 3 vélos électriques favoris de la rédaction en juin 2025

Nombreux sont les vélos électriques à sortir sur le marché français en 2025. Pas facile de faire le tri parmi tous ces modèles. Heureusement, nous testons plein de vélos et vous recommandons ceux que nous préférons tous les mois !

C’est le printemps, donc la saison idéale pour faire du vélo, que cela soit en ville ou à la campagne. Le vélo électrique a pris pleinement sa place dans notre quotidien et de nombreux Français l’utilisent comme moyen de transport principal. Si vous hésitez à vous en offrir un et aimez vous tenir au courant des derniers modèles disponibles, vous êtes au bon endroit.

Ce mois-ci, nous avons sélectionné parmi tous nos essais, trois vélos électriques totalement différents : un vélo urbain, un VTT, et un vélo cargo. Il y en a pour tous les goûts !

Iweech Promenade Le vélo urbain ultra confort

Vous cherchez un bon vélo pour la ville ? Le modèle Iweech Promenade vous fera peut-être de l’œil. Il dispose d’un cadre ouvert, d’une suspension avant et de pneus larges, ce qui procure une posture droite et un confort appréciable en ville. La connectivité est un point fort du Promenade : l’application permet de localiser le vélo, de gérer l’alarme, de suivre les trajets et de calculer l’autonomie restante. Le Promenade veut vous simplifier la vie, un seul mode est disponible, tout se règle automatiquement via une transmission automatique par courroie carbone. Le moteur arrière Mivice 080 offre une assistance fluide, qui s’adapte automatiquement au terrain et à la vitesse. Quant à l’autonomie, elle est remarquable : plus de 80 km en usage réel, voire jusqu’à 100 km selon la gestion de l’assistance.

Le Petit Porteur Longtail Le longtail compact

Les modèles de longtails sont de plus en plus nombreux sur le marché. Le Petit Porteur est, comme son nom l’indique, un longtail hyper compact : seulement 1n76 m de long. Le vélo propose trois niveaux d’assistance, via un moteur Tongshen TSDZ2 (250 W, 80 Nm). Point appréciable, la personnalisation poussée de l’appareil : choix du guidon, des poignées, de la selle et de sa tige… L’équipement cargo est par ailleurs très complet, avec un rack avant pouvant supporter jusqu’à 30 kg, un porte-bagage arrière pour deux enfants, un arceau de sécurité robuste, et une béquille solide et stable. La batterie de 520 Wh offre jusqu’à 60 km d’autonomie, mais une batterie plus grande (860 Wh) est proposée en option. Avec un prix compétitif (à partir de 2 690 euros), il s’agit d’une option valable.

Lapierre Overvolt AM 10.8 2025 Le VTT surpuissant

Les VTT électriques commencent à se faire une place sur le marché. Lapierre propose maintenant l’Overvolt AM 10.8 pour faire de l’off-road. Il s’agit d’un vélo haut de gamme, qui offre une polyvalence remarquable sur tous types de terrains. Il embarque le nouveau moteur Bosch Performance Line CX (250 W, 600 W crête, 85 Nm), couplé à une batterie amovible de 800 Wh (environ 100 km d’autonomie). La fourche et l’amortisseur garantissent un confort et une accroche exceptionnels. Le guidon bien large et la roue avant de 29 pouces apportent une belle stabilité — on regrettera seulement un petit manque de maniabilité pour certains passages sinueux. Un VTT premium qui se paye au prix fort.

