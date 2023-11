Le dernier moteur de Bosch prouve qu’il est possible de faire des VTT électriques légers

Avec son nouveau No Pogo SL, la marque allemande Centurion a placé le poids de son engin au centre de son cahier des charges. Avec 18,5 kg sur la balance, ce VTTAE fait partie des poids plumes de sa catégorie. Deux principaux éléments viennent l’expliquer.

Centurion a dégainé un tout nouveau VTT électrique répondant au nom de No Pogo SL, dédié au All-Mountain et à l’Enduro. Ce modèle se démarque tout particulièrement sur un point : son poids de 18,5 kg dans sa version R8000i, ce qui en fait un VTTAE extrêmement léger, lorsque beaucoup de modèle dépassent aisément les 20 kilos. Pour en arriver là, le groupe d’outre-Rhin a fait deux choix forts.

Premièrement, l’utilisation d’un cadre en carbone permet de tirer le poids vers le bas, puisque c’est un matériau notamment réputé pour sa légèreté, mais aussi son coût élevé. En second lieu, le fabricant s’appuie sur le dernier moteur de Bosch, le fameux Performance Line SX et son couple de 55 Nm.

Une fiche technique qui envoie du lourd

Pour rappel, cette motorisation de 2 kg a été conçue pour justement baisser le poids des vélos de diverses catégories (gravel, VTT ou urbain léger). Le No Pogo SL embarque en outre une batterie Bosch Compact PowerTube 400 Wh, qui n’est pas la plus généreuse en matière de capacité énergétique, afin là aussi de contrôler le poids global.

Comme le note eBike News, le « capot » du moteur se pare d’entrées d’air pour optimiser le refroidissement du système. Le reste de la fiche technique est par ailleurs définitivement haut de gamme : groupe SRAM XO Eagle Transmission (12 vitesses), freins à disque hydrauliques SRAM Code Ultimate Stealth, fourche suspendue Fox 36 Factory de 150 mm ou encore amortisseur arrière Fox Float Factory de 145 mm.

Les roues DT Swiss HX 1501 Spline de 29 pouces à l’avant et 27,5 pouces à l’arrière sont quant à elles chaussées sur des pneus Schwalbe Magic Mary et Schwalbe Hans Dampf, respectivement.

Presque 10 000 euros

Le No Pogo SL embarque aussi un indicateur de débattement et d’enfoncement, à l’arrière du hauban, afin de mesurer et régler au mieux la course utilisée sur l’amortisseur. L’idée est de pouvoir faire ses réglages soi-même, lorsque vous en avez le besoin.

Dans sa version R8000i, le No Pogo SL coûte la coquette somme de 9999 euros.