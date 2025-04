Premier modèle électrique de la marque spécialiste de vélos pour enfants, le Woom Explore e vise un public de 7 à 14 ans, muni d’une assistance Mahle pour limiter le poids, tout en étant connecté.

Source : Woom

De 7 à 77 ans, le vélo est une mobilité universelle. Les enfants peuvent débuter par une draisienne (pas de pédale) avant de se former au biclou. Mais une fois qu’ils maîtrisent leur monture, ils rêvent d’émancipation tout en voulant faire comme papa et maman avec leurs vélos électriques.

Woom, spécialiste des vélos pour enfants, leur donne ainsi l’occasion de profiter du VAE dès le plus jeune âge, avec le tout nouveau modèle Explore e. La marque allemande a conçu ce modèle pour un âge de 7 à 14 ans, au travers de deux versions :

Explore e 5 (7-11 ans) aux roues de 24 pouces

Explore e 6 (10-14 ans) aux roues de 26 pouces

Une assistance légère

Afin de simplifier le développement, Woom part sur la base de ses modèles mécaniques Explore. Sans modifier le cadre aluminium, la firme allemande a recours à l’assistance électrique Mahle XS. Son moteur arrière loge dans la roue, tandis que la batterie de 171 Wh au format bidon pose sur le tube diagonal.

La batterie est amovible, et à recharge USB-C, dont l’autonomie maximale serait de 50 km. Au contraire du Super73 Kid, le moteur ne fonctionne qu’au pédalage, sans accélérateur, donc bien légal.

Source : Woom

En plus de la partie électrique, le jeune cycliste peut parcourir l’application Woom afin de suivre le niveau de charge précis et l’autonomie restante, et même enregistrer ses trajets sur Strava. De quoi rivaliser avec les camarades.

Partie cycle, le vélo électrique Woom dispose d’un dérailleur Microshift 8 vitesses, de freins à disques hydrauliques Promax, et de pneus de largeur 2 pouces Schwalbe Billy Bonkers. Le poids est d’environ 13 kg, le VAE pour enfant supportant 68 à 80 kg.

Pas donné le vélo enfant électrique !

Bien que le Woom Explore e soit un vélo électrique pour enfants, le prix n’est pas si réduit que cela. Le tarif de départ est de 1 599 euros sur le modèle 5 aux roues de 24 pouces et de 1 699 euros sur la version 6 de 26 pouces. On est loin du modèle mécanique entre 649 et 699 euros !

Le Woom Explore e 6 (26 pouces). // Source : Woom Le Woom Explore e 5 (24 pouces). // Source : Woom

C’est déjà le prix d’un petit scooter électrique, mais c’est interdit sous 14 ans, et l’enfant reste actif. En option à 119 euros, il est possible d’ajouter le lot d’équipement : garde-boue, porte-bagages arrière, béquille, éclairage et sonnette. Pour le moment en Allemagne et Autriche, le Woom Explore e pourrait débarquer en France ces prochaines semaines.