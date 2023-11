La marque américaine SUPER73 a levé le voile sur un nouvel engin qu’elle caractérise de vélo électrique, le K1D. Ce dernier se destine aux enfants, mais semble sortir des clous législatifs en matière de réglementation.

Si vous ne connaissez pas la marque SUPER73 de nom, peut-être avez-vous déjà croisé ses vélos électriques sur les pistes cyclables de votre ville. Son parc de deux-roues se démarque en effet par des styles singuliers, puisqu’ils appartiennent à la catégorie des fat bikes, caractérisés par d’énormes pneus et un style néo-rétro.

L’entreprise américaine s’attaque aujourd’hui à une nouvelle cible de clients : les enfants. La marque a en effet levé le voile sur son K1D, un « vélo électrique » destiné aux 4-8 ans dont le design a été inspiré des BMX des années 1990, explique la marque. Avant même de rentrer dans les détails techniques, tâchons de s’attarder sur la légalité française de cet engin.

Un vélo électrique, vraiment ?

Comme vous pouvez le constater, et comme le mentionne le communiqué de presse envoyé à la rédaction, le K1D fait fi de toutes pédales et s’arme à la place d’un accélérateur. De ce fait, on ne peut considérer ce véhicule comme un vélo électrique, mais plutôt comme un cyclomobile léger, anciennement nommé draisienne électrique et légale depuis janvier 2022.

Or, la législation qui entoure les cyclomobiles légers impose des règles strictes. Le texte de loi disponible sur le site Service Public stipule :

L’utilisation de ces véhicules est interdite aux moins de 12 ans et sur les trottoirs. Ils peuvent circuler sur les pistes et bandes cyclables, ou sur les chaussées dont la vitesse est limitée à 30 ou 50 km/h (ils ne peuvent donc pas être utilisés sur les routes hors agglomération). Le port du casque n’est pas obligatoire, mais vivement recommandé.

Ici, un élément nous interpelle : il est interdit aux jeunes de moins de 12 ans d’en utiliser un. En sachant que le SUPER73 K1D a été conçu pour les 4-8 ans, la marque américaine fait face à une problématique légale claire. À moins que l’usage d’un tel engin soit autorisé sur voie privée, ou dans un bout de jardin.

Des usages spécifiques

Le groupe illustre sa nouveauté avec de nombreuses photos mettant en exergue des environnements spécifiques, sur pistes extérieures et intérieures, en l’occurrence. Nous avons demandé à la marque des précisions quant à leur position face à la loi française. Nous mettrons à jour cet article dès lors qu’une réponse nous sera envoyée.

SUPER73 prévoit de lancer son deux-roues électrique en Europe en 2024. À voir si d’ici là, elle ajustera le tir pour se conformer au cadre de notre pays. Sachez que pour le reste, le K1D propose une autonomie de 60 minutes, une recharge en 45 minutes, trois modes d’assistance, des repose-pieds amovibles ou encore un freinage régénératif.

Il sera disponible en quatre coloris : Blu-Tang, Sriracha Red, Obsidian et Prickly Pink. Pour le moment, aucun prix n’a été indiqué.