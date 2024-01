Pourquoi le Mini LED remplace l’OLED dans la stratégie 2024 de Sony

En amont du CES 2024, Sony a annoncé un changement majeur dans sa stratégie. Optant pour le Mini LED au détriment de l'OLED, le géant de l'électronique prépare le terrain.

En 2024, l’industrie des écrans de télévision va assister à un changement significatif. Sony, un des géants de cette industrie, a annoncé qu’il s’orienterait vers la technologie Mini LED pour ses téléviseurs haut de gamme, délaissant ainsi l’OLED, longtemps considéré comme la référence en termes de qualité d’image. C’est une décision pour le moins étrange, car jusqu’à maintenant, Sony Electronics se fournissait partout. On retrouvait donc du Mini LED, de l’OLED, du QD-OLED et ainsi de suite, dans sa gamme de téléviseurs. Sony a invité quelques médias japonais pour annoncer ça, en amont du CES 2024 où des annonces sont prévues ce mardi 9 janvier 2024.

Quelles différences entre l’OLED et le Mini LED ?

Commençons par les bases. Les Mini LED et OLED sont deux technologies d’affichage distinctes avec des différences techniques notables. Les OLED (diodes électroluminescentes organiques) se caractérisent par leurs pixels auto-émissifs qui émettent leur propre lumière, permettant un contraste infini et des noirs parfaits, car les pixels peuvent être complètement éteints individuellement.

En revanche, les écrans Mini LED ne sont pas auto-émissifs ; ils utilisent une multitude de très petites LED pour rétroéclairer un écran LCD, permettant un contrôle plus précis du rétroéclairage (dimming local) et donc un meilleur contraste et une luminosité plus élevée que les écrans LCD traditionnels, mais sans atteindre la précision des noirs de l’OLED. Les Mini LED, bien qu’incapables d’éteindre complètement les pixels individuels comme l’OLED, compensent par une luminosité accrue, une durée de vie potentiellement plus longue et un coût de production généralement inférieur, surtout pour les grands écrans.

Le Mini LED, bien plus lumineux

L’OLED, avec ses noirs profonds et ses couleurs vives, a longtemps été la norme dorée pour les téléviseurs haut de gamme. Cependant, le Mini LED, avec sa capacité à fournir des niveaux de luminosité supérieurs, est particulièrement attractif pour les contenus HDR, devenus standards dans l’industrie du divertissement. Sony, avec son nouveau moniteur de mastering BVM HX310 capable d’atteindre 4000 nits, anticipe une tendance vers des contenus HDR de plus en plus lumineux. Le Mini LED, capable de soutenir ces niveaux de luminosité élevés, se positionne donc comme une technologie de choix à ce sujet.

Des économies

Les dalles Mini LED sont moins coûteuses à produire que les dalles OLED, en particulier pour les grands écrans. Cela représente un avantage économique significatif pour Sony, qui cherche à produire des téléviseurs de grande taille à des prix compétitifs. Cette dimension économique est cruciale dans un marché où la taille de l’écran est un facteur de plus en plus déterminant pour les consommateurs.

Une meilleure efficacité énergétique

Sony met en avant l’efficacité énergétique du Mini LED, qui grâce à un dimming local efficace, réduit considérablement la consommation d’énergie. De plus, les innovations telles qu’un nouveau pilote LED, plus petit et plus efficace, et des méthodes de pilotage LED plus efficaces pour les scènes sombres, renforcent l’attrait de la technologie Mini LED. Ces avancées permettent une meilleure gestion de l’éclairage et une réduction de la consommation d’énergie, alignant ainsi les objectifs de performance avec ceux de durabilité.

Rappelons que ces arguments et explications proviennent d’un échange avec des journalistes au Japon, Sony a expliqué pourquoi ils misent sur le Mini LED pour leurs prochains téléviseurs. Ils ont parlé de la des performances du Mini LED et du coût moins élevé. Mais il faut aussi voir que fabriquer des écrans OLED, c’est plus compliqué et il y en a moins qui sortent des usines comparé aux écrans LCD.

Ça veut dire que Sony a peut-être plus de mal à se procurer tout l’OLED qu’il lui faut. Même Samsung Electronics, qui était plutôt du genre à faire cavalier seul, a dû demander à LG Display (son grand rival) de lui fournir des écrans OLED. Ça montre bien à quel point ces écrans sont demandés et pas si simples à produire. Dans tous les cas, en adoptant à fond le Mini LED, Sony peut se positionner différemment sur le marché, avec une alternative technologique face aux autres fabricants qui proposent de l’OLED. Sony pourrait rester compétitif avec cette stratégie.