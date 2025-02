La prise connectée doublée d’un thermostat par Meross est un produit atypique, mais très utile, que vous retrouvez à -25 % sur Amazon

La Meross MTS960 est une prise connectée un peu particulière, qui propose de créer des routines et des programmes en se basant sur la température de la pièce. Si c’est une fonction qui vous intéresse, sachez qu’elle est à 41,24 euros sur Amazon.

Meross MTS960 // Source : Frandroid

Meross est une marque qui a su se faire un nom en proposant des prises connectées de qualité. Leurs produits sont fiables et compatibles avec les principaux protocoles du marché, ce qui permet de se faire une petite installation connectée pas piquée des hannetons. Avec la Meross MTS960, la marque tente quelque chose d’audacieux en combinant prise connectée et thermostat, qui est en ce moment disponible avec 13,75 euros de réduction sur Amazon.

Les points forts de la prise Meross MTS960

La sonde de température promet une précision de ±0.5°C

Elle fonctionne sur une plage de température entre -30°C et 110°C

Elle supporte jusqu’à 3680W/16A donc vous pouvez brancher des appareils gourmands dessus

Normalement, cette prise connectée avec thermostat Meross MTS960 coûte 54,99 euros, mais avec cette petite réduction chez Amazon, elle passe à 41,24 euros.

Un produit atypique qui s’avère finalement pratique

De prime abord, la prise Meross MTS960 peut surprendre, et son utilisation peut prêter à confusion. Vous avez une prise connectée reliée à un thermostat d’où dépasse une sonde de température externe, le tout avec une autre prise qu’il faut relier au secteur pour l’alimentation. Sur la prise connectée, vous pouvez brancher un appareil comme un frigo, un vivarium ou quelque chose de plus professionnel comme ce que l’on peut retrouver dans une cave à vin ou une cave d’affinage.

Ensuite, via l’application sur votre smartphone, vous pouvez paramétrer des scénarios en fonction de la température relevée par la sonde. Si elle passe au-dessus ou en-dessous d’un certain chiffre, vous pouvez lui dire d’allumer/éteindre l’appareil branché sur la prise connectée. Mieux, ça fonctionne aussi sur le différentiel de chauffe ou de refroidissement.

Un produit qui répond clairement à des besoins spécifiques

On sent que c’est un produit qui, même s’il est en vente pour le grand public, a une grande vocation professionnelle. Car sa prise connectée peut prendre en charge jusqu’à 3680W/16A, donc vous pouvez sans hésiter brancher des appareils qui consomment beaucoup. En plus de ça, la sonde en acier inoxydable se trouve au bout d’un câble de deux mètres et est étanche. Pratique si vous voulez l’utiliser dans un aquarium, par exemple.

La sonde est capable de fonctionner de -30°C à 110°C, des températures que l’on ne retrouve pas dans un logement (normalement), ce qui renforce son utilisation professionnelle. Mais grâce à cette prise vous pouvez programmer jusqu’à 12 périodes par jour, recevoir des alarmes de température et de défaillance de capteur ou encore utiliser des fonctions de compte à rebours ou de minuterie, tout ça via l’app. Et si jamais la connexion WiFi s’interrompt, la prise continue de fonctionner en suivant les programmes que vous avez enregistrés.

Si vous cherchez une prise connectée plus classique, mais tout aussi efficace, il y a notre guide d’achat qui est disponible juste ici.

