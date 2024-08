Test de la Beats Pill (2024) : 24h d’autonomie et une précision sonore chirurgicale

Beats fait son grand retour sur le marché des enceintes nomades avec la Pill (2024) et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle frappe fort ! Dotée d'aimants en néodyme qui lui confèrent une puissance sonore impressionnante, cette petite nomade pourrait bien devenir la nouvelle référence des enceintes portables. Autonomie record, son dynamique et précis, étanchéité IP67… la Pill a tout pour plaire et son prix reste raisonnable.

L’enceinte Beats Pill (2024) // Source : Tristan Jacquel

Dix années ont passé depuis le lancement de la première enceinte nomade Beats Pill, une longue période de disette pendant laquelle Apple, propriétaire de la marque, s’est surtout consacré au développement de ses propres enceintes, non sans une certaine réussite d’ailleurs. À coup de transducteurs sérieusement développés et de processeurs pour en contrôler le fonctionnement, Apple s’est positionné comme un acteur sérieux de l’audio résidentiel, notamment avec l’enceinte résidentielle HomePod 2. Si j’évoque cet aspect, c’est que la nouvelle enceinte Beats Pill (2024) a clairement hérité du savoir-faire d’Apple en acoustique, notamment de transducteurs avec des aimants haut de gamme… pour le plus grand plaisir des oreilles.

Beats Pill Fiche technique

L’enceinte utilisĂ©e pour ce test a Ă©tĂ© prĂŞtĂ©e par le constructeur.

Beats Pill Une pilule… forcĂ©ment

Comme son nom le suggère, la Beats Pill ressemble à une pilule. Disponible en trois coloris, elle mesure 22 cm de longueur environ pour un diamètre d’un peu plus de 7 cm. Ce format est relativement proche des Sonos Roam 2 et JBL Flip 6, reines de la catégorie et concurrentes directes de la Pill 2024, quoique qu’un peu plus courtes et légères. Le poids de la Beats Pill s’établit à 680 grammes, ce qui en fait la « moins portable » des petites nomades. Cependant, il ne faut pas y voir un point négatif, car ce poids supérieur s’explique par la qualité des transducteurs embarqués (nous y reviendrons).

Caractéristiques Beats Pill (2024) Sonos Roam 2 JBL Flip 6 Longueur 22,1 cm 16,8 cm 17,8 cm Hauteur 6,9 cm 6,2 cm 6,8 cm Profondeur 6,9 cm 6,0 cm 7,0 cm Poids 0,68 kg 0,43 kg 0,55 kg

La face avant de l’enceinte est recouverte d’une grille micro-perforée en aluminium flanquée du fameux logo b de la marque. Le reste de l’enceinte est intégralement recouvert de silicone adhérent, avec sur la partie supérieure les boutons de contrôle en creux (mise sous tension, pause et gestion du volume).

À l’arrière se trouve un port USB-C multifonctions (charge, charge inversée et lecture audio numérique par câble).

Bonne idĂ©e que cette dragonne, pratique pour transporter ou suspendre l’enceinte // Source : Tristan Jacquel

La Pill (2024) est étanche à l’eau et à la poussière, avec une certification IP67 qui assure de pouvoir éventuellement la plonger dans l’eau pendant quelque dizaines de minutes. N’espérez pas faire flotter l’enceinte pour l’écouter au milieu d’une piscine, elle peine à flotter et ses transducteurs se retrouvent de fait immergés et inaudibles. Reste que si l’enceinte tombe à l’eau ou écope d’une vague sur la plage, elle continuera à fonctionner parfaitement.

La Pill est adhérente et risque peu de glisser de la main // Source : Tristan Jacquel

Le petite dragonne-cordelette est fournie pour transporter plus facilement l’enceinte.

Design interne de la Beats Pill (2024)

Deux transducteurs sont installés dans cette petite enceinte, tous deux en façade et légèrement orientés vers le haut pour optimiser la diffusion du son. Le premier est un transducteur oblong dédié aux fréquences basses et moyennes et l’autre un tweeter, dédié donc aux hautes fréquences. Beats renonce donc à employer des radiateurs passifs pour renforcer les basses fréquences, comme c’est le cas de pratiquement toutes les enceintes concurrentes, sans préjudice toutefois pour les performances acoustiques de son enceinte.

Le port USB-C peut servir Ă charger un smartphone // Source : Tristan Jacquel

Beats Pill Appairage facilité pour iOS et Android

La Beats Pill a fait l’objet d’un test particulièrement long, puisque je l’ai emmenée sur les routes d’Europe tout l’été et qu’elle a sonorisé tous mes repas, en van comme en forêt ou à la plage. À l’usage, c’est une enceinte facile à vivre, que son revêtement anti-dérapant rend particulièrement stable et résistante aux chutes. Elle ne manipule aussi aisément.

Voici les fonctions de chaque bouton :

Alimentation : mise sous et hors tension, lancement de l’appairage Bluetooth

Bouton central : mise en pause/reprise et la lecture, prise/fin d’appel avec un simple appui ; piste suivante avec un double appui ; piste précédente avec un triple

Boutons de droite : diminution et augmentation du volume

Notez que deux enceintes Pill (2024) peuvent être associées pour jouer plus fort ou en stéréo. Pour cela, il faut recourir à son smartphone.

Appairage rapide Apple et Google

Si vous possédez un iPhone ou un iPad, celui-ci proposera d’y associer l’enceinte Beats Pill (2024) dès sa mise sous tension. Elle sera ensuite disponible sur tous vos autres appareils Apple. L’enceinte est également compatible Google Fast Pair et se déclare de la même manière automatiquement à votre smartphone Android, pour être rapidement appairée. Apple a développé une application pour Android, qui permet d’accéder à quelques réglages de l’enceinte, tels que la modification du nombre de pressions pour la mise en pause ou la fin d’un appel téléphonique.

L’intensité des sons de démarrage et d’extinction peut aussi être ajustée. Sous iOS, pas d’application, mais un menu dédié à l’enceinte dans les paramètres des iPhone ou iPad. On y trouve les mêmes réglages que sous Android.

La Beats Pill est également compatible avec l’application Localiser des appareils Apple. On est ainsi prévenu et guidé si on l’oublie quelque part. Plus étonnant, sous iOS, la page des paramètres d’accessibilité de la Pill indique — à tort — une prise en charge de l’Audio Spatial et du Head Tracking. Il est donc probable que l’enceinte abrite une puce Apple H2, spécialisée dans le traitement audio et qui équipe les écouteurs AirPods ou l’enceinte HomePod 2.

Portée Bluetooth améliorée

Beats indique que son enceinte est équipée d’un contrôleur Bluetooth de classe 1, ce qui lui permet de recevoir de la musique au-delà de 10 mètres de distance et théoriquement jusqu’à 100 mètres. Toutefois, pour profiter de cet atout, il faut disposer d’un smartphone équipé lui aussi d’une puce Bluetooth de classe 1, ce qui en pratique est très rare, la plupart des modèles embarquant une puce conventionnelle de classe 2, limitée à une transmission jusqu’à 10 mètres.

Dans la limite de 10 mètres, l’enceinte fonctionne parfaitement // Source : Tristan Jacquel

C’est dans ces conditions que j’ai écouté la Pill (2024) et la liaison radio s’est toujours montrée stable, sans coupure. Les codecs SBC et AAC sont prises en charge.

Une liaison audio filaire qui ne fonctionne pas

AnnoncĂ©e autant par Beats que par Apple, la fonction de lecture par câble USB n’a pas fonctionnĂ© avec mes diffĂ©rents appareils. Lorsqu’elle est connectĂ©e, l’enceinte ne se dĂ©clare pas comme un pĂ©riphĂ©rique audio USB et il est impossible d’écouter de la musique au travers d’un câble USB. Selon le fabricant, il faut appuyer sur le bouton de mise sous tension au moment de connecter l’enceinte par câble, mais je n’y suis pas parvenu. EspĂ©rons que cela sera corrigĂ© dans une mise Ă jour de firmware, mĂŞme si cette fonction n’est pas indispensable.

Beats Pill Une rigueur et un dynamisme au top

En présentant son enceinte, Beats insiste sur les aimants en néodyme de ses transducteurs et de leur capacité à déplacer plus d’air. Effectivement, la présence d’aimants en néodyme apporte énormément d’énergie au son diffusé et une précision surprenante, qui la classent clairement au sommet du podium des enceintes nomades compactes, devant la JBL Flip 6 et la Sonos Roam 2.

Il faut appuyer 2 bonnes secondes pour que la Beats Pill s’allume // Source : Tristan Jacquel

Mais au fait, c’est quoi le néodyme ? En pratique, un métal rare fortement magnétique, ce qui est un atout pour la diffusion du son. Pour bien comprendre, il faut savoir qu’un transducteur est composé d’une membrane qui vibre au gré du courant que la bobine qui y est collée reçoit de l’amplificateur de l’enceinte. Lorsqu’un son est joué, la membrane doit revenir à sa position initiale pour jouer le son suivant : c’est comme cela des milliers de fois chaque seconde. La membrane ne revient pas toute seule à son point de départ, elle y est attirée par le champ magnétique de l’aimant du transducteur. Plus ce champ est puissant et plus vite la membrane peut passer au son suivant.

La Beats Pill (2024) // Source : Tristan Jacquel

Dans la plupart des enceintes, l’aimant est en fer. Il n’y a que dans les modèles haut de gamme que l’aimant est en néodyme et produit un champ magnétique bien plus puissant. Concrètement, les transducteurs de la Beats Pill sont capables de produire un son plus précis et plus puissant dans les basses fréquences, le champ magnétique du néodyme autorisant la membrane à des excursions plus importantes. Voilà pourquoi Beats annonce que plus d’air est déplacé. Et cela s’entend !

Impressions d’écoutes de la Beats Pill (2024)

Dès les premières mesures jouées, on sent que la Beats Pill est une enceinte puissante, autoritaire et très rigoureuse. On est vite interpellé par la quantité de détails qui émergent, par le respect micro-dynamique de l’enregistrement. Même à faible volume, on entend beaucoup de choses et les notes sont tenues plus longtemps que sur des produits concurrents. Les voix s’extirpent toujours de la musique, avec beaucoup de matière et d’espace autour d’elles. Les instruments jouent très clairement et, d’un titre à l’autre, les différences de mixage sont très marquées. Les titres paisibles sont joués comme tels et ceux riches en percussions et nappes de basses fréquences entraînement immédiatement. Au regard du gabarit de l’enceinte, le son offert est donc excellent.

La Beats Pill, compagne de bien des cafés cet été // Source : Tristan Jacquel

Evidemment, il ne faut pas espérer sonoriser une fête improvisée avec une si petite enceinte, car elle ne reproduit que trop peu les très basses fréquences. Pour autant, elle peut jouer fort et précisément et cela va bien pour créer une ambiance musicale agréable lors d’un pique-nique. Posée à 50 cm ou 1 mètre de soi pour regarder un film ou une série, la Beats Pill est bien pratique, d’autant qu’elle restitue particulièrement bien les voix et marque de forts écarts dynamiques.

Côté latence audio, comme toujours, elle est compensée par les applications de lecture vidéo ; son et image sont ainsi parfaitement synchronisés. Il n’y a guère qu’avec les jeux vidéo qu’un décalage est perceptible.

Réponse en fréquences de la Beats Pill (2024)

À volume modéré, la Beats Pill (2024) propose une signature flatteuse pour l’oreille : généreuse dans le grave, avec un accent sur les voix (pic de 300 à 400 Hz), une dépression sur la plage d’hypersensibilité de l’oreille (1000 à 2000 Hz), puis un surcroît de niveau dans l’aigu pour apporter clarté et brillance au son. À pleine puissance, cet équilibre est globalement maintenu, avec une mise en retrait des sons les plus graves pour ne pas endommager les transducteurs. Tout cela respire la mise au point studieuse et aucun défaut de vient entacher l’expérience musicale.

En bleu, la courbe à volume modéré de la Beats Pill (2024), en rose celle à pleine puissance // Source : Tristan Jacquel

Comportement dynamique et scène sonore

On ne va pas revenir sur les bienfaits du néodyme sur le son, mais il faut préciser que l’absence de radiateurs passifs pour renforcer le grave présente aussi des avantages techniques. Grâce à sa charge d’air close, la Pill (2024) se montre hyper réactive dans le registre grave. En profitent les percussions, mais aussi les guitares basses. En somme, le régime transitoire de cette enceinte, soit sa capacité à passer vite d’un son à un autre, est excellente du grave à l’aigu.

En résumé, la Beats Pill délivre un son riche, rapide et puissant, combiné à une balance tonale flatteuse.

Beats Pill Une fonction mains-libres bienvenue

La fonction mains-libres de plus en plus rare sur les enceintes nomades est présente. Avec la Beats Pill, on peut passer et recevoir des appels audio dans de bonnes conditions. Les qualités acoustiques de l’enceinte laissent entendre clairement son interlocuteur, qui de son côté entend convenablement, même si tous les bruits environnant l’utilisateur ne sont pas éradiqués.

Beats Pill Une autonomie dantesque

Beats annonce une immense autonomie pour la Pill (2024), avec 24 heures de musique. À 50 % du volume, mon exemplaire a tenu un peu plus de 24h30, ce qui est pratiquement deux fois plus que les JBL Flip 6 ou Sonos Roam 2. Il faut compter environ 2 heures pour recharger complètement la batterie.

La Beats Pill (2024) est disponible en coloris noir, rouge ou champagne et proposée au prix de 169 euros. Un tarif dans les clous, légèrement supérieur à celui de la JBL Flip 6 et inférieur à celui de la Sonos Roam 2.