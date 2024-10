Le meilleur balai aspirateur de Dyson, qui aspire et lave les sols, coûte 150 € de moins chez Boulanger

Le Dyson V15s Detect Submarine est un balai aspirateur tout-en-un capable de laver les sols, qui fait le plein de technologie pour rendre un intĂ©rieur plus propre et sain. Son prix est Ă©levĂ©, mais Boulanger vient l’adoucir avec 150 euros de remise.Â

Dyson V15s Detect Submarine // Source : dyson.fr

Leader sur le marchĂ© des balais aspirateurs, Dyson avait encore un train de retard sur les modèles tout-en-un. La firme britannique a corrigĂ© cela en concevant son V15s Detect Submarine, une dĂ©clinaison de son modèle haut de gamme, qui vient ajouter une brosse lavante pour rendre plus propre votre intĂ©rieur. Assez onĂ©reux, il a l’avantage d’embarquer beaucoup plus de technologies que certains de ses concurrents, comme son laser, qui illumine les poussières. La bonne nouvelle, c’est qu’aujourd’hui, il perd 150 euros de son prix.

Les points Ă retenir du Dyson V15s Detect Submarine

Un balai aspirateur qui aspire et lave vos sols

Une lumière LED pour mieux apercevoir les poussières

Une bonne puissance d’aspiration et une bonne autonomie

Le prix du Dyson V15s Detect Submarine s’Ă©lève Ă 949 euros, mais grâce Ă 16 % de remise immĂ©diate, le balai aspirateur passe Ă 799 euros chez Boulanger.

Aspire et nettoie les sols en profondeur

Le Dyson V15s Detect Submarine se base sur l’aspirateur balai V15, mais ajoute une nouvelle brosse motorisĂ©e qui permet de laver les sols durs. Le système d’humidification du rouleau comprend huit Ă©tapes, et va permettre d’optimiser la quantitĂ© d’eau mise. Le rĂ©servoir d’eau propre de 300 ml devrait permettre de nettoyer 110 m² de sol selon Dyson. Un second rĂ©servoir va venir collecter les dĂ©chets et eaux usĂ©es au fur et Ă mesure de la session de nettoyage, pour laver continuellement avec de l’eau propre.

On retrouve également une brosse Motorbar auto-démêlante pour éliminer les poils et cheveux, qui a déjà fait ses preuves depuis le V11.  Son moteur Hyperdymium effectue jusqu’à 125 000 tours par minute avec une puissance d’aspiration s’élevant à 240 AW tandis que la force centrifuge de la technologie Root Cyclone promet aucune perte d’aspiration.

Un laser bien pratique

Autre atout de ce modèle, son laser vert, diffusé par la brosse Optic Fluffy. Celle-ci permet d’éclairer la poussière, y compris les microscopiques qu’on aurait du mal à détecter au sol. Son format stick sans fil, le rend très maniable, bien plus que les modèles dits « traîneaux ». Il peut ainsi servir à aspirer facilement les sols, des meubles en hauteur ou même les plafonds.

Pour finir sur l’autonomie, le V15s Detect Submarine se montre plutĂ´t gĂ©nĂ©reux avec une durĂ©e d’utilisation de 60 minutes sur une seule charge. Ă€ noter que le mode Eco est celui qui offre l’autonomie la plus longue, contrairement au mode Boost. L’autonomie restante est d’ailleurs affichĂ©e sur l’écran LCD du modèle.

