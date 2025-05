25 % des employés licenciés : ce constructeur historique de vélos n’arrive pas à remonter la pente

Le groupe suisse BMC va procéder à 40 licenciements, ce qui constitue à l’heure actuelle ¼ de ses employés. La baisse de la demande et des problèmes persistants de surstockage qui concerneraient principalement ses vélos électriques en seraient les principales causes.

Source : BMC Bikes

Le quotidien régional suisse Solothurner Zeitung est clair et va droit au but : 40 licenciements à l’international sont attendus au sein du groupe BMC, une historique marque suisse de vélo créée en 1986 notamment réputée pour ses vélos de route et VTT. Au total, l’entreprise compterait aujourd’hui 160 employés. Ce serait donc ¼ des effectifs qui seraient remerciés.

Rien ne va plus depuis 2023

« Depuis le boom du marché de 2022, les conditions ont radicalement changé dans l’ensemble du secteur. En raison de la baisse générale de la demande et du pessimisme des consommateurs liée aux nombreuses incertitudes de l’économie mondiale, le secteur est confronté à des stocks élevés et est également exposé à une pression croissante sur les prix », a indiqué BMC dans un communiqué.

Ce nouveau rebondissement ne tombe pas comme un cheveu sur la soupe. Voilà maintenant 2 ans que BMC traverse une période délicate : 20 licenciements avaient eu lieu fin 2023, suivi en 2024 d’une demande de chômage partiel qui avait été refusée. Ce refus aurait alors entraîné 11 nouveaux départs, rapporte Road.cc.

Source : BMC

« Afin de garantir une compétitivité durable et de rétablir la solidité économique de l’entreprise, de nouvelles mesures de réduction des coûts sont nécessaires. L’entreprise regrette profondément ces mesures. Elles sont cependant essentielles pour assurer l’avenir », explique de son côté BMC.

Et de poursuivre : « Le groupe BMC a lancé une consultation auprès des employés potentiellement concernés en Suisse. BMC s’est déclaré confiant dans ses paramètres et optimiste quant à l’avenir. Selon BMC, son activité principale consistera en vélos de route et de gravel, complété par des modèles pour le triathlon, les VTT cross-country, les vélos de route électriques et les vélos de piste ».

Un stock de VAE important

L’avenir, justement, ne présage rien d’incroyable pour ses marques SCOR et Adicta Lab : aucune nouveauté ne va être développée, afin de mieux se concentrer sur le SAV, l’accompagnement auprès des revendeurs et la commercialisation des produits existants.

Selon des sources fiables citées par Road.cc, BMC disposerait d’un stock important de vélos électriques qu’il n’arriverait pas à vendre. Ce stock peut constituer une manne financière non négligeable, qui « dort » dans des entrepôts où le coût de stockage peut vite grimper.