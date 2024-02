Un chômage partiel formulé : ce constructeur historique de vélos est lui aussi frappé par la crise

BMC Bikes, une marque suisse historique dans l’univers du vélo de route, semble elle aussi touchée par la crise du vélo. Une demande de chômage partiel destinée à ses employés a en effet été formulée, en raison d’une forte baisse de la demande. Des licenciements auraient aussi eu lieu fin 2023.

Accell, Schwalbe ou encore Internetstores : les grands groupes européens du vélo subissent eux aussi de plein fouet la crise du vélo. Un dénominateur commun les lie : la baisse globale de la demande. D’autres facteurs exercent une pression forte sur leurs finances selon leur domaine d’expertise. Citons l’inflation globale, mais aussi le coût du surstockage.

Le fabricant suisse BMC Bikes n’est pas épargné non plus. D’après le quotidien allemand Bieler Tagblatt, relayé par Grenchner Tagblatt, cette entreprise historique et célèbre pour ses vélos de route – elle construit aussi des vélos électriques – traverse une période mouvementée. En cause : une nouvelle fois, la forte baisse de la demande.

À titre préventif

En conséquence, une demande de chômage partiel a été formulée par la direction auprès de l’Office de l’économie et du travail (AWA) du canton de Soleure, et ce à « titre préventif ». « Le conseil d’administration et la direction de l’entreprise se sont adaptés à cette situation et ont pris les mesures préventives appropriées et procédés aux ajustements nécessaires », a déclaré le PDG David Zurcher.

Si une validation finale est toujours attendue par le groupe, rien ne dit que cette mesure sera définitivement mise en place ensuite. Cela peut en effet dépendre de la demande du moment et sert avant tout à rendre la société agile. Mais elle reflète toutefois une certaine fragilité observée chez beaucoup d’acteurs du secteur.

Selon une source interne chez BMC, la marque helvète s’attend à ce que les fluctuations de la demande continuent d’osciller dans les douze prochains mois, avant que la situation se stabilise véritablement. Le groupe pourrait donc « jouer » avec sa mesure afin de s’adapter à des périodes plus creuses.

D’autres éléments mentionnent en outre plusieurs licenciements en automne 2023, ce que la marque n’a cependant pas confirmé.

Les acteurs suisses touchés

BMC Bikes n’est pas le seul acteur suisse à souffrir. Récemment, Flyers a lui aussi dû prendre des décisions fortes pour ne pas couler, à commencer par quitter le marché français après 5 années d’activité. Des suppressions d’emplois ont enfin eu lieu, toujours en raison des problèmes économiques qu’elle rencontrait.

https://www.youtube.com/watch?v=Ug3JhpqAquw