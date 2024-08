Processeurs Intel instables : La mise à jour arrive, une autre bonne nouvelle avec

La société Intel a fourni de nouvelles informations sur ses processeurs Raptor Lake. Un correctif serait prêt à être lancé sans affecter les performances des processeurs incriminés.

Lors d’une conférence interne, Intel s’est entretenue au sujet de ses processeurs de 13ᵉ et 14ᵉ génération déficients. Le problème vieux d’un an pourrait trouver une solution imminente sans affecter les performances des processeurs. De quoi sortir l’entreprise d’une polémique qui dure depuis un an.

Un correctif sans compromis

Dans une conférence centrée sur les architectures CPU actuelles et de nouvelles générations, Intel est revenu sur le microde qui sera déployé pour ses processeurs instables. VideoCardz, a pu centraliser certains des propos qui ont été tenus. Des déclarations qui confirment une déclaration faite plus tôt « les mises à jour du BIOS n’affecteront pas les capacités de turbo et maintiendront la fonctionnalité d’overclocking ». Intel se veut rassurant et indique qu’une garantie supplémentaire de deux ans sera mise en place pour les processeurs de la série K incriminés.

Les processeurs de la série K vendus dans le commerce bénéficieront au total d’une garantie étendue de cinq années. Le microcode Raptor Lake sera publiée à la mi-août

Un processeur sous haute tension

On apprend sur leur blog, qu’Intel distribue actuellement à ses partenaires OEM/ODM le nouveau correctif de microcode (0x129) pour les fameux processeurs de bureau Intel Core de 13ᵉ et 14ᵉ génération. Correctif qui se centre sur des commandes qui provoqueraient des tensions de fonctionnement trop élevé conduisant aux multiples crashs.

Les premiers tests de mise à jour semblent concluants, de quoi rassurer les utilisateurs ainsi que le constructeur. Empêtré depuis une année dans cette affaire, Intel avait soufflé le chaud et le froid avant de se pencher sur le problème. Cette mise à jour est plus qu’attendue même si elle intervient alors qu’un recours en justice contre le constructeur pourrait avoir lieu.