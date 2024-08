Les processeurs instables d’Intel pourraient lui coûter très cher à tous points de vue

Un cabinet d’avocat a lancé une enquête envers Intel concernant ses processeurs instables en vue d’un éventuel recours collectif en justice. Si la procédure n’est pas assurée, le dommage est fait.

Source : Intel

La pression ne se relâche pas contre Intel qui est sous le feu des critiques depuis des mois pour l’instabilité avérée de ses processeurs de 13eme et 14eme génération. Si un correctif final est prévu pour ce mois-ci, les processeurs endommagés seraient hors circuit pour de bon et nécessiteraient un remplacement par le constructeur.

Mais cela pourrait changer, ou du moins forcer la main du constructeur : un cabinet d’avocat spécialisé dans les recours collectifs en justice (les fameuses class action) a lancé une enquête ainsi qu’un appel à témoin pour estimer la pertinence d’une action en justice contre Intel. Si ces témoignages sont assez nombreux, alors la firme pourrait passer à l’étape supérieure.

Intel risque gros, à tous les niveaux

On a appris récemment que la plupart des processeurs Intel de bureau des deux dernières générations pourraient montrer des signes d’instabilité, dus selon le constructeur à des niveaux de voltage anormalement élevés. De la même manière que Nintendo dans l’affaire du Joy-con drift, Intel a promis de remplacer toutes les puces impactées.

Malgré ses annonces, les mauvaises nouvelles affluent pour Intel, qui a annoncé ne pas effectuer de rappels sur les deux gammes touchées. Mais la pression du public, notamment grâce à une éventuelle action en justice, serait un coup en plus pour la réputation déjà ternie de la firme.

Une éventuelle action en justice n’engendrait pas forcément un rappel pour les utilisateurs touchés si Intel tient ses promesses avec une mise à jour de microcode efficace et une politique de retours assouplie. On date la dernière procédure du genre à 2019 contre AMD pour l’affaire des processeurs Bulldozer, qui a choisi de ne pas aller en justice et payer la somme de 12,1 millions d’euros aux clients concernés. Ces derniers pouvaient prétendre à une compensation d’environ 35 euros pour fausse publicité de la part de AMD.

Ici, la situation est différente et hautement plus grave. Car même si Intel ne part pas en justice, le constructeur pourrait déjà avoir perdu la confiance de potentiels clients. Et il s’agit là d’une punition hautement plus dommageable pour ses affaires.

