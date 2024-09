Intel veut rassurer ses clients : ses futurs processeurs ne seront pas touchés par des soucis d’instabilité

Vivement critiqué depuis des mois pour ses processeurs instables, Intel promet que ses futures puces ne présenteront pas le même problème. Mais cela sera-t-il suffisant pour retrouver la faveur des joueurs ?

L’affaire des processeurs Intel instables a normalement touché à sa fin maintenant que les fabricants de cartes mères ont déployé des mises à jour de BIOS intégrant le patch microcode (0x129) pour les puces de 13eme et 14eme génération. Intel continue d’informer ses clients et le grand public en confirmant notamment que ses futurs processeurs ne seront pas touchés par les soucis de tension trop élevés en cause.

Intel veut rassurer sur ses futurs processeurs

C’est Thomas Hannaford, responsable de la communication d’Intel, qui l’a confirmé sur le forum de support du constructeur. Les deux prochaines générations de processeurs, Lunar Lake et Arrow Lake, « ne sont pas affectées par le problème de l’instabilité en raison des nouvelles architectures qui équipent les deux familles de produits ». Ces deux architectures seront vendues sous l’appellation Core Ultra 200 pour les PC portables et de bureau, Lunar Lake arrivant en premier dès ce mois-ci.

Il en faudra cependant plus pour rassurer le grand public après une communication défaillante ces 6 derniers mois, Intel ayant d’abord rejeté la faute sur les fabricants de cartes mères avant de déceler l’origine du problème, à savoir des valeurs de tension minimales (Vmin) trop élevées par rapport aux capacités des puces.

Carte mère MSI accueillant un processeur Intel, pour illustration // Source : Christian Wiediger – Unsplash

De plus, la formulation d’Intel évoque le souci précis qui a touché ses deux dernières architectures, une promesse qui n’exclut évidemment pas d’autres problèmes d’instabilité pour des raisons totalement différentes sur ses prochaines puces. Là encore, les premiers tests seront intéressants à analyser aux lancements de ses deux architectures, mais aussi sur le long terme.

Intel précise aussi dans sa communication les modèles de processeurs qui ne sont pas concernés par les problèmes d’instabilités afin d’éliminer le moindre doute :

Les processeurs Intel Core de 12ème génération (mobile et bureau)

Les processeurs Intel Core i5 de 13ème et 14ème génération non débloqués (sans le suffixe « K ») ainsi que les modèles i3

Les processeurs Intel de 13eme et 14eme génération pour PC portables – y compris la série HX

Les processeurs Intel Xeon (pour serveurs et stations de travail)

Les processeurs Intel Core Ultra (série 1)

Si vous possédez l’une de ces puces, alors vous ne rencontrerez normalement aucun souci d’instabilité en jeu ou lors d’opérations lourdes comme de la décompression ou du rendu vidéo / 3D.