Envie d’une ambiance multicolore chez vous ? Philips Hue aurait le ruban LED qu’il vous faut

Philips Hue a prévu des annonces pour la rentrée de septembre. Parmi celles-ci, on devrait découvrir un nouveau ruban LED d’éclairage intérieur. Son atout : la possibilité de choisir plusieurs couleurs à afficher en même temps pour créer une ambiance toute particulière.

Les rubans LED ont la cote, avec notamment leur possibilité de choisir l’éclairage d’ambiance coloré. Philips Hue avait lancé la tendance, imité même par Lidl et de nombreuses marques asiatiques que l’on peut trouver pas chers sur Amazon, AliExpress et autres. Mais elles ont toutes jusque-là le même fonctionnement et les mêmes limites : elles n’éclairent que d’une seule couleur à la fois.

Philips Hue a sorti récemment le Play Gradient Lightstrip, mais il est pensé uniquement pour transformer votre téléviseur en modèle « Ambilight » et se fixe à l’arrière pour créer un effet de lumière en accord avec votre programme TV. Mais un autre produit serait en préparation pour s’implanter partout dans la maison.

Selon Hueblog, qui traite de toute l’actualité de la marque et qui a obtenu des visuels du produit, un nouveau ruban LED devrait faire partie des annonces attendues en septembre : le Philips Hue Gradient Lightstrip Ambiance. D’une longueur de deux mètres, ce ruban lumineux pourra afficher plusieurs couleurs en même temps et créer ainsi des ambiances particulières. Il se fixerait à l’aide d’un ruban adhésif partout où vous le souhaitez, comme les autres rubans LED habituels. Mais on ne sait pas s’il sera possible de le découper à la longueur souhaitée ou non.

Le plein de nouveaux produits Philips Hue à la rentrée

Pour accompagner cette nouvelle référence d’éclairage, Philips Hue lancerait cet été de nouvelles scènes dynamiques qui permettraient de choisir parmi 16 millions de couleurs et de répartir les zones colorées. Selon le blog spécialisé, il serait possible d’ajouter des extensions d’un mètre pour couvrir plus de longueur.

Le ruban LED Philips Hue Gradient Lightstrip Ambiance // Source : Hueblog L’extension pour la future Philips Hue Gradient Lightstrip Ambiance // Source : Hueblog

Cependant, ce Gradient Lightstrip Ambiance va avoir un coût. Hueblog annonce une augmentation significative. Le ruban LED Lightstrip Plus actuel démarre à 80 euros (25 euros l’extension d’un mètre). Le Gradient Lightstrip Ambiance serait annoncé à 130 euros, avec 60 euros à prévoir pour chaque extension.

Philips Hue doit dévoiler ses nouveaux produits à la rentrée. Y sont notamment attendus de nouvelles ampoules connectées plus lumineuses et de nouveaux modèles avec filament visibles.