Philips pense à ceux qui rêvent d’avoir un téléviseur Ambilight en lançant le Hue Play HDMI Sync, un boitier HDMI qui permet de synchroniser un éclairage Philips Hue avec les sources de son téléviseur.

Ceux qui ont un téléviseur Philips sont certainement très heureux de profiter de l’Ambilight, cette fonctionnalité qui permet d’éclairer une rangée de LED derrière le téléviseur aux couleurs de l’écran. Cela permet entre autres de réduire la fatigue oculaire en rendant les contours moins marqués, mais surtout d’améliorer l’immersion au sein du contenu.

Pour tous les autres, il existe des moyens détournés d’en profiter à l’aide de lumières et de boitiers tiers, parfois même montés de toutes pièces à partir d’un nano ordinateur comme le Raspberry Pi. Conscient de cette lacune, Signify vient d’annoncer un boitier hub HDMI connecté gérant automatiquement les lumières de votre salon.

Un hub HDMI intelligent

Baptisé Philips Hue Play HDMI Sync Box, ce boitier permet de connecter jusqu’à quatre appareils (décodeur, console de jeu, clé HDMI….) à votre téléphone et de personnaliser jusqu’à dix ampoules et luminaires via l’application. Le boitier, certainement équipé de ports HDMI compatibles CEC, bascule automatiquement d’un flux à l’autre en fonction de celui qui est utilisé. Une fonction qui peut s’avérer aussi pratique que frustrante lorsque le mauvais flux est sélectionné automatiquement.

Signify promet aucun retard ni délai sur l’image, ce qui devrait rassurer les joueurs qui s’attendent au meilleur temps de réponse possible sur leurs jeux.

Sortie en 2020

Si vous souhaitez faire vibrer la lumière de votre intérieur au rythme de vos jeux ou de vos films, il faudra néanmoins patienter encore un peu. La sortie du Philips Hue Play HDMI Sync Box est prévue pour le premier trimestre 2020 au prix public conseillé de 250 euros.