Raspberry Pi renouvelle sa très célèbre carte de développement, véritable micro-ordinateur, avec une 4ème édition qui fait bondir les performances.

Depuis son lancement en 2012, la Raspberry Pi a su rester la référence du monde de la bidouille grâce à une carte comprenant tous les composants essentiels d’un PC, vendu à un prix plancher : 35 dollars HT.

Depuis la carte a été déclinée dans de nombreuses versions, comme la Raspberry Pi 3A+ à 26 euros en France, mais le modèle principal n’avait pas été renouvelé depuis 2016. C’est désormais chose faite avec le lancement de la Raspberry Pi 4.

Performances x3, USB 3.1, Wi-Fi 5

Le moins qu’on puisse dire, c’est que cette nouvelle version représente une belle mise à niveau matérielle. Voici les caractéristiques de la Raspberry Pi 4 B :

SoC ARM Cortex-A72 (4 coeurs à 1,5 GHz)

puce graphique VideoCore VI (OpenGL ES 3.x et décodage HEVC 4Kp60)

1, 2 ou 4 Go de LPDDR4

2 ports USB 3.0 et 2 ports USB 2.0 (controller VLI PCIe Gen 2, 4 Gbps mutualisé)

port Ethernet Gigabit (Broadcom PHY et lien RGMII)

Wi-Fi 5 (802.11ac)

Bluetooth 5.0

2 ports microHDMI (2 écrans externe 4K gérés)

port USB Type-C pour l’alimentation

La carte a donc accès à toutes les dernières technologies en termes de connectique. On notera en particulier le passage à l’USB 3.0 et à l’Ethernet Gigabit (avec la bonne connexion interne associée) qui devrait permettre un vrai bond en performance sur les entrées/sorties.

Seul choix technologique un peu curieux : utiliser des ports micro HDMI. Ces ports avaient quasiment disparu des appareils mobiles, remplacés par le connecteur universel USB Type-C. Il faudra donc sans doute acheter des câbles micro HDMI – HDMI pour la Raspberry Pi 4.

Surtout le SoC qui donne ses performances à la machine passe d’un Broadcom BCM2837 (4 coeurs A53) à un SoC Broadcom BCM2711 avec 4 coeurs Cortex-A72 bien plus performants. Ce sont les cœurs que l’on retrouve dans le Snapdragon 650, à titre de comparaison, alors que les précédents étaient utilisés sur un Snapdragon 410.

Le logiciel a aussi le droit à une belle mise à niveau technique, puisque le système d’exploitation officiel Raspbian passe à Debian 10 Buster, une mise à jour majeure dont la sortie en version stable est attendue pour le 6 juillet 2019.

En plus des changements techniques comme l’arrivée d’un nouveau pilote graphique Mesa V3D, cette nouvelle version introduit notamment une interface retravaillée et la préinstallation de Chromium 74.

À partir de 38 euros

La Raspberry Pi 4 est disponible dès aujourd’hui et la fondation a légèrement changé la commercialisation. Désormais il est possible de choisir plusieurs configurations de RAM. Le stockage reste à la charge de l’utilisateur et demande une micro SD.

Voici les prix :

Raspberry Pi 4 avec 1 Go de RAM : 38 euros TTC

Raspberry Pi 4 avec 2 Go de RAM : 49 euros TTC

Raspberry Pi 4 avec 4 Go de RAM : 59 euros TTC

Les cartes sont déjà disponibles sur Kubii, le revendeur officiel en France.

Raspberry Pi va également lancer un « Desktop Kit » comprenant une Raspberry Pi 4 avec 4 Go de RAM, un boitier, une alimentation, une souris, un clavier, des câbles HDMI, un guide, et une carte micro SD de 32 Go. Le prix annoncé est de 120 dollars HT.