Voici le boîtier Raspberry Pi le plus classe que vous pouvez imprimer gratuitement

Quand Fractal Design a présenté son Project: North Pi au Computex, personne ne s'attendait à ce qu'un simple boîtier pour Raspberry Pi plaise autant. Encore moins qu'il deviendrait le premier boîtier haut de gamme imprimable en 3D à la maison.

Vous connaissez le Fractal North, ce boîtier PC adulé des gamers ? Maintenant, vous allez pouvoir imprimer sa version miniature depuis votre salon. C’est la prouesse réalisée par Fractal Design avec son North Pi, un boitier pour Raspberry Pi qui reprend l’ADN de son grand frère.

Le Fractal North (et le Terra) s’est imposé comme l’un des boîtiers PC les plus populaires du moment. Son design épuré, ses lignes élégantes et son côté pratique. C’est un bon boitier PC. Avec le North Pi, Fractal Design transpose cette esthétique primée dans un format miniature conçu pour le Raspberry Pi.

Du Computex à l’imprimante 3D

Le North Pi a fait sensation au Computex avec son design familier mais miniaturisé. Ce petit boîtier de 105 x 50 x 96 mm a capturé l’essence même du Fractal North dans un format adapté au Raspberry Pi. Mais la véritable surprise est venue après le salon : Fractal Design a décidé de partager les fichiers 3D du boîtier, permettant à quiconque possède une imprimante 3D de créer son propre North Pi à la maison.

Avec une imprimante 3D et un peu de patience, vous pouvez désormais créer un mini-boîtier digne des plus grands fabricants.