Fractal Design Terra : sobre, minimaliste et bien conçu, c’est tout ce que l’on aime

Fractal Design, une entreprise suédoise connue pour ses boîtiers minimalistes et fonctionnels, présente son dernier boîtier PC, le Terra.

Il y a eu un moment où les boîtiers de PC ressemblaient à des raves de techno, arborant des façades de verre trempé et des éclairages RGB en abondance. C’était une période bénie pour certains, détestables pour d’autres, où chaque fabricant tentait d’égaler le spectacle lumineux de l’autre. Cependant, comme toutes les tendances, celle-ci a également commencé à se faner, ouvrant la voie à un nouvel appel à la sobriété et à la simplicité.

La tendance actuelle dans le monde des boîtiers PC est de revenir à des designs plus simples et plus sobres. Fractal Design, une entreprise suédoise réputée pour ses boîtiers minimalistes et fonctionnels, est en tête de cette vague avec son dernier produit, le boîtier Terra.

L’élégance de l’aluminium et du noyer

Le Terra est un boîtier compact pour les PC de gaming SFF (Small Form Factor) qui se distingue par son design particulièrement élégant. Il combine l’aluminium anodisé et du bois de noyer certifié FSC pour un rendu naturel et d’une qualité indéniable. Le boîtier est proposé en plusieurs coloris : vert, noir ou blanc, au choix.

Ne vous y trompez pas, malgré ses dimensions compactes (seulement 10,4 litres de volume), ce boîtier est loin d’être limité en termes de performances. Selon Fractal Design, il peut accueillir des cartes graphiques jusqu’à 322 mm de longueur. De plus, il intègre d’origine un câble riser PCIe 4.0, permettant une flexibilité accrue dans la configuration du système.

Le Terra prend en charge des refroidisseurs de CPU allant jusqu’à 77 mm de hauteur, ce qui laisse suffisamment de place pour la plupart des options de refroidissement sur le marché. En termes de connectivité, le panneau avant est équipé d’un bouton d’alimentation en aluminium et de deux ports USB, dont un port USB Type-C de 20 Gbit/s, offrant ainsi une large gamme d’options pour connecter vos périphériques.

Pour le côté pratique, Fractal Design a doté le Terra de panneaux latéraux qui se rabattent vers le haut et d’un panneau supérieur amovible. Cela permet un accès facile à l’intérieur pour l’entretien et les mises à niveau, rendant le processus aussi simple et rapide que possible.

Malgré les avantages offerts par la compacité du Terra, il est important de noter que les boîtiers de taille plus classique ont tendance à offrir une meilleure aération et des options de refroidissement plus vastes. Cependant, l’essor des boîtiers de petite taille comme le Terra pourrait inciter les constructeurs de GPU à repenser leur stratégie en matière de dimensionnement des cartes graphiques.

Ces dernières années, on a assisté à une tendance à l’excès en matière de taille des cartes graphiques, avec des modèles de plus en plus volumineux qui peuvent être problématiques pour les configurations compactes. La popularité grandissante des boîtiers SFF pourrait donc pousser les fabricants à concevoir des GPU plus compacts, sans pour autant compromettre les performances.

Pour le moment, Fractal Design n’a pas encore révélé de détails concernant le prix ou la date de disponibilité du boîtier Terra. Cependant, compte tenu de la qualité des matériaux utilisés et du soin apporté à la conception, on peut s’attendre à ce que le boîtier se situe dans une gamme de prix assez premium.

