On peut déjà installer Android 13 sur Raspberry Pi 4

Il n'a pas fallu longtemps... grâce à Android Open Source Project, ce sont les Raspberry Pi 4 Model B, Pi 400 et Compute Module 4 qui goûtent à Android 13.

Android 13 a été déployé sur les Pixel de Google, malgré quelques couacs… tout s’est relativement bien passé. Il faudra néanmoins attendre quelques semaines et même quelques mois pour en profiter sur les smartphones des constructeurs partenaires de Google. Nous avons d’ailleurs déjà pu mettre la main sur la future version de ColorOS 13 pour les smartphones Oppo. Les premiers déploiements tiers ont généralement lieu à partir de novembre.

En attendant, Google n’a pas simplement déployé Android 13 sur les smartphones Pixel, l’entreprise américaine a également mis à disposition AOSP. AOSP (pour Android Open Source Project) est la version open-source d’Android, elle contient tout le code libre d’Android. On se retrouve avec une version fonctionnelle, mais à laquelle il manque quelques fonctions dont les services Google. Grâce à ce code, on peut y ensuite y implémenter les pilotes et l’installer sur de nombreux appareils.

Les micro ordinateurs goûtent à Android 13

C’est exactement ce qui a été fait sur les micro ordinateurs Raspberry Pi 4 Model B, Pi 400 et Compute Module 4. Tout est quasi-fonctionnel, y compris le Wi-Fi, l’émetteur infra-rouge, l’audio, les USB… le seul problème touche l’encodage et le décodage vidéo.

Par la suite, nous verrons beaucoup de ROMs personnalisés basées sur Android 13. C’est une des forces d’Android. Comme chaque année, on profitera d’Android 13 sur de très vieux appareils avant d’en profiter sur les nouveaux.

