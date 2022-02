Les applications Philips Hue et Philips Hue BT devraient bientôt fusionner

L'utilisation de deux types de connexion différents par les produits Philips Hue avait conduit à la création de deux applications de contrôle distinctes. On apprend qu'elles devraient très bientôt fusionner pour simplifier la vie à l'utilisateur... comme aux développeurs.

Par la force des choses, Philips avait été contraint de lancer deux applications distinctes pour le contrôle de ses dispositifs Hue, voués à la maison connectée. On apprend cette semaine du site Domo-Blog que la chose devrait évoluer pour le mieux, avec la fusion de ces deux applications en une seule. En clair, l’application Philips Hue BT devrait bientôt disparaître au profit de l’appli Philips Hue principale. Tout se passerait alors sur cette dernière.

Pour rappel, l’application Hue BT sert à contrôler les ampoules Philips Hue dotées de la technologie Bluetooth (introduite sur les produits Hue lancés à partir de 2020), tandis que l’application Philips Hue principale est utilisée pour les éclairages gérés par le pont de connexion traditionnel.

Plus de confort pour l’utilisateur… et moins de temps perdu pour les développeurs

La présence de deux applications fonctionnant côte à côte est toutefois problématique, tant pour l’utilisateur que pour les équipes de développement de Philips et sa branche Signify. À l’heure actuelle, les développeurs du groupe doivent en effet conjuguer avec la mise à jour de deux applications en parallèle, avec les complications que cela peut impliquer pour l’ajout de fonctionnalités… et l’importante charge de travail qui en découle.

Pour le consommateur final, cette situation n’est pas idéale non plus. Outre la confusion qui peut exister entre les deux applications, certains utilisateurs sont en effet contraints de passer régulièrement d’une appli à l’autre si leur installation mêle Bluetooth et pont de connexion.

Comme l’indique Domo-blog, la fusion entre Philips Hue et Philips Hue BT devrait quoi qu’il en soit être opérée prochainement. Pressentie avec la version 4.11 de l’application, lancée il y a peu, elle n’a finalement pas encore été concrétisée. Philips souhaiterait donc prendre le temps de fignoler… et peut-être de trouver une solution réellement pratique pour les installations hybrides évoquées plus haut.

