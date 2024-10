Philips Hue : ce pack lampe nomade + ruban lumineux est 80 € moins cher

Dans la gamme Philips Hue, on ne trouve pas que des ampoules connectées. On y trouve également un ruban lumineux, le Lightstrip Plus, et une lampe portative bien pratique, la Hue Go. Ces deux références sont actuellement incluses dans un pack proposé à 100,96 euros au lieu de 179,98 euros chez Darty.

Si les ampoules connectées sont les références les plus connues de la gamme d’éclairages intelligents Hue de Philips, d’autres modèles méritent aussi qu’on s’y attarde. C’est par exemple le cas de la Philips Hue Go, une lampe portative qui peut fonctionner sur batterie, mais également du Lightstrip Plus, un ruban lumineux que l’on peut façonner de mille manières différentes. S’ils vous intéressent, sachez que ces deux produits sont en ce moment présents dans un pack proposé en promotion à -44 %.

Que contient ce pack Philips Hue ?

Une lampe nomade utilisable en extérieur

Un ruban lumineux souple et sécable

Le choix entre 16 millions de couleurs

Au lieu de 179,98 euros, le pack comprenant une lampe portative Philips Hue Go et un ruban Philips Hue Lightstrip Plus est aujourd’hui disponible en promotion à 100,96 euros chez Darty. Pour profiter de cette remise, vous devrez mettre les deux produits dans le panier. La réduction s’appliquera automatiquement. Celle-ci est valable du 28 octobre au 17 novembre 2024.

Le prix réduit du pack Philips Hue chez Darty.

Une lampe portative pratique

Ce pack comporte tout d’abord une lampe connectée Philips Hue Go, un appareil en forme de bol qui peut fonctionner sans être branchée sur secteur, puisqu’il est équipé d’une batterie rechargeable. La lampe peut donc s’utiliser aussi bien en intérieur qu’en extérieur, lors d’une soirée à la belle étoile, par exemple. Selon la marque, ce petit bol lumineux est capable de s’illuminer pendant 3 heures en mode sans fil. Mais si vous souhaitez profiter d’une autonomie bien plus grande, vous pourrez toujours la brancher sur secteur.

Comme pour tous les objets connectés de la marque, vous pourrez piloter cette lampe depuis l’application de la marque, sur laquelle on peut par exemple concocter une ambiance lumineuse personnalisée adaptée à chaque situation. On peut faire son choix parmi plus de 16 millions de nuances colorées, des plus froides aux plus chaudes idéales pour le soir, par exemple. Des scénarios lumineux prédéfinis (Concentration, Lecture, Stimulation…) sont même mis à disposition sur cette app. Et sur la lampe elle-même, un bouton vous permet de sélectionner un mode d’éclairage parmi les sept disponibles : Bougie Chaleureuse, Forêt enchantée, Aventure nocturne… Ça promet. Enfin, sachez que les assistants vocaux Google Assistant et Alexa sont de la partie.

Un ruban lumineux entièrement personnalisable

Passons au Lightstrip Plus, ce long ruban lumineux flexible de 2 mètres, que l’on peut coller grâce à sa surface adhésive sur n’importe quelle surface dure : derrière un TV, le long des plinthes, sous des armoires de cuisine, sur les contours d’un escalier… Et puisqu’il est pliable et façonnable comme on le souhaite, il est aussi suffisamment souple pour s’adapter aux contours d’un objet de décoration. Et si le Lightstrip est trop long, vous pouvez le couper le long des lignes indiquées sans l’endommager. Retenez aussi que vous pouvez acheter des extensions.

Une fois collé, le Lightstrip Plus White & Color peut diffuser une lumière colorée personnalisée. C’est là aussi sur l’application de la marque que vous pourrez choisir parmi plus de 16 millions de couleurs. Les assistants vocaux Google Assistant, Alexa et Siri sont là encore de la partie.

En revanche, notez que ce pack ne contient pas de pont Hue Bridge, qui est pourtant indispensable pour bénéficier d’une longue portée grâce au protocole Zigbee, technologie que le pont utilise pour se connecter à votre Wi-Fi. Ce Bridge donne ainsi accès à une foule de fonctionnalités supplémentaires, comme la possibilité de contrôler votre éclairage même lorsque vous n’êtes pas chez vous, définir des routines, créer des scènes personnalisées ou encore simuler une présence chez vous en votre absence en allumant le ruban ou la lampe. Jusqu’à 50 ampoules, lampes ou rubans peuvent aussi être connectés à ce pont. Il est néanmoins possible de se passer du pont et d’utiliser simplement ces produits avec le Bluetooth, mais la portée sera moins longue (environ 10 mètres). Heureusement, l’application est aussi utilisable sans le pont et il est toujours possible d’y moduler l’intensité des couleurs diffusées par vos objets connectés.

Pour en savoir encore plus sur la gamme, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide expliquant comment bien démarrer avec les ampoules connectées Philips Hue.

