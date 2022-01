Philips lance des enceintes éclairées pour étendre l’Ambilight de votre TV

Philips a annoncé trois nouvelles enceintes Fidelio pour créer un système Dolby Atmos. Parmi celles-ci, les Fidelio FS1 permettent de prolonger l'éclairage Ambilight de votre téléviseur.

Ce jeudi, c’était le branle-bas de combat chez Philips. Le constructeur néerlandais présentait, quelques semaines après le CES, ces prochaines nouveautés à venir. L’occasion pour la firme de dévoiler son nouveau téléviseur The One, ces nouveaux modèles Oled ou des enceintes Bluetooth et écouteurs sans fil conçus pour le sport. La firme a également dévoilé plusieurs nouveautés dans le domaine de l’audio multiroom avec sa gamme Fidelio.

Ce sont ainsi trois nouveaux produits de la gamme audio qui ont été présentés par TP Vision, l’entreprise gérant la marque Philips : la barre de son Philips Fidelio FB1, le caisson de basse Philips Fidelio FW1 et l’enceinte satellite Philips Fidelio FS1. Bien évidemment, ces trois appareils sont conçus pour fonctionner au mieux les uns avec les autres, mais peuvent également être utilisés indépendamment.

Le principal élément de ce triptyque est bien évidemment la nouvelle barre de son Philips Fidelio FB1. Il s’agit d’une barre de son 7.1.2 qui intègre donc 7 voies positionnées à l’horizontale, deux haut-parleurs orientés vers le haut pour la compatibilité avec Dolby Atmos et de haut-parleurs de grave. Au total, Philips annonce que ce ne sont pas moins de 15 haut-parleurs avec une puissance totale de 310 W. La barre de son sera disponible en France en juin prochain au prix de 800 euros.

Un caisson de basse et des enceintes compatibles Ambilight

Le Philips Fidelio FW1 est quant à lui un caisson de basse sans fil doté d’un grand haut-parleur de huit pouces (20 cm) de diamètre avec deux membranes passives. De quoi proposer une puissance de 200 W. Le caisson de basse sera lui aussi disponible en juin prochain au prix de 800 euros.

Le caisson de basses Fidelio FW1 // Source : Philips L’enceinte Fidelio FS1 // Source : Philips

Enfin, les enceintes satellites Philips Fidelio FS1 ont la particularité d’être compatibles avec le système d’éclairage Ambilight des téléviseurs Philips grâce à des LED synchronisables. De quoi étendre la luminosité du téléviseur à d’autres endroits de la pièce pour en prolonger l’immersion. L’enceinte peut être utilisée en solo, en stéréo ou synchronisé avec la barre de son et le caisson de basse pour créer un système 7.1.4. Elle est dotée d’un tweeter, d’un haut-parleur de médiums et d’un haut-parleur de graves. Elle est capable au total de délivrer une puissance de 60 W. L’enceinte Philips Fidelio FS1 sera proposée en septembre prochain au prix de 300 euros à l’unité.

Bien évidemment, ces trois nouveaux appareils Philips Fidelio peuvent facilement fonctionner entre eux grâce à une détection automatique. Ils sont par ailleurs compatibles avec le système DTS Play-Fi pour une gestion facilitée des enceintes en mode multiroom et une transmission audio en haute résolution.

