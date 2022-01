Écouteurs sans fil et enceintes Bluetooth : Philips fait le plein de produits audio sportifs

Philips vient de présenter de nouveaux produits audio pour les sportifs : une paire d'écouteurs sans fil et deux enceintes Bluetooth.

Ce mercredi, près de trois semaines après la fin du CES de Las Vegas, c’était au tour du constructeur néerlandais TP Vision et de sa marque Philips de faire le point sur ses principales nouveautés à venir en 2022. Si l’accent a été mis sur les téléviseurs, Philips n’a pas oublié pour autant l’audio. Outre les enceintes connectées Fidelio, Philips a également dévoilé trois produits audio nomades.

On compte ainsi une paire d’écouteurs true wireless, les Philips A7507, ainsi que deux enceintes Bluetooth nomades, les Philips S4807 et Philips S7807.

Du côté des écouteurs sans fil, les Philips A7507 se veulent avant tout destinés à une utilisation sportive. Conçus en partenariat avec l’équipe de cyclisme Jumbo-Visma, ils sont dotés de stabilisateurs pour éviter des déplacements pendant les entraînements sportifs et intègrent une fonction de réduction de bruit active, baptisé ANC Pro, pour filtrer au mieux les bruits extérieurs et réduire le bruit du vent. Les microphones à conduction osseuse permettent quant à eux de mieux isoler la voix du porteur durant les appels téléphoniques pour gêner le moins possible son interlocuteur.

Du côté du Bluetooth, Philips annonce que ses A7507 sont compatibles avec les codecs AAC, SBC et LDAC. Selon Philips, les écouteurs peuvent permettre jusqu’à 8 heures d’écoute auxquelles s’ajoutent 21 heures grâce au boîtier de recharge.

Deux enceintes Bluetooth à emporter partout

En plus de ces écouteurs, le constructeur néerlandais a dévoilé deux enceintes Bluetooth nomades sur batterie. La Philips S4807 est le plus compacte des deux avec des dimensions de 70 x 70 x 169 mm. On a donc affaire à un parallélépipède doté d’un haut-parleur de 10 W adossé à deux radiateurs passifs pour les graves. Il propose par ailleurs une autonomie de 12 heures.

De son côté, l’enceinte Bluetooth Philips 7807 se veut un peu plus imposante avec des dimensions de 104 x 104 x 280 mm. Elle propose cependant un son plus riche grâce à la combinaisons de deux tweeters de 20 mm pour les aigus et de deux haut-parleurs de 70 mm pour les médiums avec un radiateur passif, de quoi permettre de délivrer un son d’une puissance de 40 W. La batterie de 5000 mAh peut par ailleurs servir à recharger un smartphone ou une paire d’écouteurs Bluetooth en plus de fournir une autonomie annoncée à 24 heures.

Pour l’heure, Philips n’a pas encore annoncé le prix de ses nouveaux écouteurs et enceintes Bluetooth.

