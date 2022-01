TV Philips OLED807 : un nouveau fleuron pour le cinéma et les joueurs

Philips veut convaincre les gros budgets avec un téléviseur OLED très haut de gamme à la pointe pour le jeu vidéo et le cinéma.

Le constructeur TP Vision dévoile une large nouvelle gamme de téléviseurs. Parmi les modèles intéressants, on retrouve le nouveau modèle The One pour le haut de gamme, mais aussi le nouveau Philips OLED 807 Ambilight : le fleuron de la marque. Ce téléviseur 4K UHD intègre une dalle OLED EX de nouvelle génération offrant « 30 % de luminosité » en plus comparé aux autres écrans OLED. Il sera proposé en 48, 55, 65 et 77 pouces.

Connectique, HDR et Android TV

Le téléviseur Philips OLED 807 propose un Ambilight sur quatre côtés avec toutes les technologies Philips. La dalle 4K UHD OLED EX peut monter à 120 Hz. Elle est certifiée avec toutes les normes HDR du marché : HDR 10, HLG, HDR 10+, Dolby Vision et même IMAX Enhanced. La nouvelle puce Philips P5 AI va permettre un meilleur traitement de l’image et notamment la possibilité de convertir des contenus SDR en contenus HDR.

Android TV est bien entendu de la partie, en version 11.0 avec toutes les applications Google et les grands services de vidéo : YouTube, Netflix, Disney+ et Amazon Prime Video. Avec la connexion Wi-Fi 5 et Bluetooth 5.0, il sera possible de se connecter nativement au téléviseur en Chromecast.

Côté connectique physique, le Philips OLED 807 propose quatre ports HDMI dont deux ports HDMI 2.1 à 48 Gb/s avec Variable Refresh Rate et ALLM. Bref sur le papier, cela ressemble au téléviseur idéal pour les joueurs de jeu vidéo sur les nouvelles consoles PS5 et Xbox. Philips va jusqu’à annoncer une compatibilité avec AMD Freesync Premium et Nvidia G-Sync.

Philips n’a pas communiqué de disponibilité et de prix pour ce téléviseur.

