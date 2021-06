Apple Spatial Audio, Dolby Atmos, casque gaming… PP Garcia vous dit tout sur l’audio 3D

Son spatialisé, son 3D, Dolby Atmos, DTS-X… les termes se multiplient dès qu'il faut parler d'audio. Comment bien comprendre tout ce que cela signifie réellement ? Quels produits acheter pour profiter de sa musique ou de son jeu vidéo à la perfection en 3D ? Le journaliste PP Garcia est là pour répondre à toutes vos questions dans ce nouvel épisode de notre émission ASK sur YouTube.

Le son 3D est à la mode. Que ce soit pour l’écoute musicale ou pour jouer, la spatialisation du son est partout. Mais il n’est pas toujours facile de comprendre exactement les différences et ce que cela recouvre.

Pour nous aider à tout décortiquer et à comprendre, le journaliste PP Garcia de la chaîne PP World répond aux questions des lecteurs et à Arnaud Gelineau de Frandroid dans un nouvel épisode de l’émission ASK à visionner ci-dessous.

D’Apple à PlayStation, le son 3D est partout

Vous voulez comprendre la différence entre le Dolby Atmos, le DTS-X, le Spatial Audio d’Apple ou encore le TempestAudio 3D de votre PS5, vous êtes au bon endroit.

Et PP Garcia vous explique comment fonctionne la binauralisation ou comment savoir si votre casque est adapté à la spatialisation pour la musique ou le jeu vidéo.

