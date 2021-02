Bien choisir son vidéoprojecteur : PP Garcia vous dit tout ce qu’il faut savoir en vidéo

Les vidéoprojecteurs deviennent toujours un petit peu plus populaires auprès de celles et ceux qui souhaitent enrichir leur expérience de visionnage de films et séries ou de personnaliser leur session de gaming. Mais comment bien choisir son vidéoprojecteur ? Que faut-il savoir avant de craquer ? Le journaliste PP Garcia vient à la rescousse dans un nouvel épisode de notre émission ASK sur YouTube.

Pour profiter à fond de vos séries, films et jeux vidéo, il existe pléthore de téléviseurs. Or, d’aucuns peuvent aussi s’intéresser aux vidéoprojecteurs pour afficher ces contenus en grand sur le mur du salon. Mais, voilà, ces appareils reposent sur diverses technologies et se déclinent sur plusieurs segments de prix, de l’entrée de gamme aux modèles plus premium.

Pour y voir plus clair dans ce méli-mélo de références, nous vous proposons de regarder le nouvel épisode de notre émission ASK présenté par Arnaud Gelineau de Frandroid avec, en invité, l’infatigable PP Garcia, journaliste spécialisé et réputé pour son excellente chaîne PP World. La vidéo est disponible juste en dessous, vous n’avez plus qu’à appuyer sur le bouton de lecture.

Un sujet, plein de questions

Le duo sémillant passe en revue les technologies importantes à retenir dans l’univers des vidéoprojecteurs et les critères à retenir avant d’en acheter un. PP Garcia vous livre notamment tous ses petits tuyaux pour faire le choix le plus éclairé.

Quelles caractéristiques pouvez-vous attendre sur un vidéoprojecteur onéreux ? Est-ce que cela peut remplacer un téléviseur ? Est-ce pratique pour le gaming ? Faut-il s’inquiéter du bruit du ventilateur ? La thématique entraîne une flopée de questions et nous en abordons bon nombre dans la vidéo.

