Le smartphone pliant est-il l’avenir ? PP Garcia nous répond en vidéo

Peu après l'annonce du Samsung Galaxy Z Fold 2, nous vous avons posé quelques questions à PP Garcia, journaliste et YouTubeur, sur les smartphones pliables et leur avenir. Retrouvez son avis en vidéo.

Début août, Samsung tenait son Galaxy Unpacked, un évènement durant lequel le géant coréen a dévoilé cinq produits majeurs, dont les nouveaux Galaxy Note 20, mais aussi le Galaxy Z Fold 2, troisième smartphone pliant de la marque.

Ce n’est désormais plus une nouveauté totale, mais ces appareils capables de changer de forme, et donc d’usage, sont toujours aussi captivants et étonnants. Samsung fait clairement évoluer l’état de l’art avec cette nouvelle itération en corrigeant la plupart des éléments qui étaient reprochés à la première génération.

Mais éloignons-nous du produit pour nous pencher un peu plus sur les smartphones pliables de façon plus générale. Est-ce réellement l’avenir de la téléphonie mobile ? Nous vous avons demandé de nous poser des questions sur notre compte Instagram, mais plutôt que d’y répondre directement, nous les avons soumises à PP Garcia, journaliste Tech indépendant que l’on retrouve sur YouTube (abonnez-vous à sa chaîne PP World).

Comme toujours plein d’entrain, de bonne humeur, de facétie, d’humour et avec son dynamisme habituel, PP s’est prêté au jeu et a bien voulu se faire filmer alors que nous l’interrogions sur ce marché très prometteur. Les écrans enroulables ont-ils de l’avenir ? Comment est-ce que ça fonctionne ? Est-ce qu’Apple fera un jour un iPhone pliable ? Est-ce que les lunettes connectées ou le transhumanisme vont remplacer les smartphones un jour après la pliure ? Est-ce que Roger a bien pensé à fermer le gaz ? Voilà le genre de questions auxquelles vous aurez des réponses en regardant cette vidéo.

