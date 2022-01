Philips Hue a quatre idées très lumineuses pour votre jardin

La marque Philips Hue vient d'annoncer quatre nouveaux éclairages connectés extérieurs pour toutes les couleurs et tous les goûts.

Cette semaine, ce ne sont pas moins de quatre nouveaux éclairages connectés qui ont été lancés par Signify, l’entreprise qui gère la marque Philips Hue. Le constructeur a en effet annoncé, ce lundi, les nouveaux éclairages Calla, Lucca, Resonate et Inara.

Point commun entre ces quatre luminaires : ils sont tous destinés à un usage extérieur. Il faut dire que Philips Hue propose déjà une gamme particulièrement complète pour les éclairages intérieurs et il fallait encore que la firme se développe pour les jardins ou façades.

C’est désormais chose faite avec ces quatre modèles. Concrètement, le nouvel éclairage Philips Hue Calla est une borne lumineuse extérieure qui pourra être placée, par exemple, le long d’un petit sentier ou d’une voie de véhicule. De son côté, Philips Hue Lucca est une applique d’extérieur ronde, Philips Hue Resonate est une applique projetant la lumière contre le mur, vers le haut et le bas, et Philips Hue Inara est une applique extérieure plus classique, en forme de lanterne avec ampoule à filament intégrée.

Bien évidemment, ces quatre systèmes de luminaires sont connectés en Wi-Fi au pont Philips Hue. Les trois premiers modèles sont compatibles avec l’ensemble des couleurs proposées par les ampoules Philips Hue tandis que la lanterne Inara se contente de simples variations de température de couleur, du bleu froid à l’orange chaud.

Availability

Inara: February 8 in Europe and March 1 in the United States and Canada

Lucca: March 1 in the United States and Canada

Calla: February 8 in Europe

— Philips Hue (@tweethue) January 24, 2022