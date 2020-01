Éclairage connectés : Philips Hue, Lifx et Nanoleaf dévoilent leurs nouveautés au CES 2020

À l'occasion du CES de Las Vegas, Philips Hue, Lifx et Nanoleaf ont tous les trois présentés leurs principales nouveautés à venir en termes d'éclairage connectés, du jardin aux bandes pour téléviseur en passant par les appliques murales et les ampoules Edison.

Au CES 2020, il n’y a pas que des téléviseurs, des ordinateurs, des casques ou des brosses à dents connectées. On retrouve également depuis plusieurs années des marques implantées dans le domaine de la maison connectée, et plus précisément des éclairages connectés. Pour cette édition 2020 du CES de Las Vegas, trois d’entre elles avaient des annonces à faire : Philips Hue, LIFX et Nanoleaf.

Philips Hue renouvelle sa gamme d’éclairage d’extérieur

La première d’entre elles, qui reste probablement la marque d’ampoules et d’éclairages connectés la plus connue, est Philips Hue (Signify). Cette année, ce sont les éclairages extérieurs qui ont été mis à l’honneur pour ce CES 2020. Il faut dire que les annonces ont été faites sans grande surprise, la plupart des nouveaux produits ayant fait l’objet de fuites à la fin du mois de décembre.

Parmi les principales nouveautés de Philips Hue, on retrouve ainsi un nouveau luminaire extérieur, baptisé Appear. Il s’agit d’une applique murale qui vient éclairer le mur à la fois en haut et en bas de l’élément. L’autre nouveauté, baptisée Resonate, est lui aussi une applique qui va venir éclairer à la fois en haut et en bas contre le mur.

Lien YouTubeS’abonner à Frandroid

Outre ces deux principales nouveautés, Philips Hue a également mis à jour sa gamme extérieure avec une applique Attract qui crée un arc de lumière sur le mur, une applique murale circulaire Daylo, une applique murale et des chemins lumineux Daylo, un nouveau spot Lily en version XL, une version basse tension de l’applique Impress et une version basse tension de l’Econic. On notera que l’ensemble de cette gamme permet d’émettre 16 millions de couleurs et 50 000 nuances de lumière blanche.

Par ailleurs, Philips Hue en a aussi profité pour annoncer une mise à jour de son boîtier Philips Hue Play HDMI Sync Box qui permet de synchroniser les lumières avec l’écran du téléviseur. Désormais, le boîtier peut être contrôlé à la voix grâce à Alexa, Siri et Google Assistant.

Chez Lifx, une ampoule Edison et des bandes LEDs

Lifx, l’un des principaux concurrents de Philips Hue, a également profité du salon de Las Vegas pour dévoiler quelques nouveautés. C’est le cas notamment d’une nouvelle ampoule filament qui sera proposé en version fumée, ambrée ou en verre clair. Celle-ci sera disponible au printemps pour 30 dollars. De quoi faire face à l’ampoule Edison lancée par Philips Hue en juin 2019. Outre cette ampoule filament, Lifx a également dévoilé un nouveau Switch, un interrupteur qui va permettre de contrôler les ampoules, qu’elles soient connectées ou non. Il sera proposé lui aussi au printemps pour 120 dollars.

Parmi les autres annonces de Lifx, on notera de nouvelles bandes LEDs en kit à placer à l’arrière du téléviseur ou d’un moniteur de PC, les Z TV 360° Kit (100 dollars) et Z Gamer Kit (70 dollars). On soulignera également une nouvelle ampoule Candle White to Warm, déclinaison en lumière blanche de la Candle Color, qui sera lancée au printemps pour 30 dollars.

Une nouvelle gamme intelligente chez Nanoleaf

Enfin, Nanoleaf n’était pas en reste durant ce CES de Las Vegas. Le constructeur, spécialisé dans les plaques murales lumineuses a en effet dévoilé une nouvelle gamme qualifiée d’intelligente. Ces nouveaux produits intégreront un interrupteur, des ampoules, des boutons et un pont de connexion. Surtout, il permettront à l’écosystème de détecter les mouvements, d’apprendre des habitudes des utilisateurs et de planifier automatiquement l’allumage des lumières.

Le premier produit de cette nouvelle gamme n’est autre que les nouveaux panneaux Nanoleaf Hexagones qui adoptent donc… une forme d’hexagones. Ces panneaux seront interconnectables avec les autres formes panneaux de la marque. Pour l’heure, aucun prix n’a été annoncé.