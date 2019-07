Les promos sont aussi le moment parfait pour avancer sur des projets que vous avez en tête. Nous vous avons donc concocté un dossier sur la maison connectée avec une sélection de bons produits en promos pour les Prime Day et les soldes.

Presque tout dans votre maison, y compris les climatiseurs, les thermostats, les lumières et les portes de garage, peut être connecté à Internet et contrôlé à distance avec un smartphone ou une enceinte connectée.

Mais rendre intelligente sa maison peut être rapidement fastidieux : il existe une pléthore d’accessoires différents qui fonctionnent uniquement avec certains produits, et certains fonctionnent mieux que d’autres. Voici un guide pour vous aider à faire le tri dans le fouillis et à vous habituer à votre première maison intelligente à commande vocale avec une sélection de bons plans Prime Day et des soldes.

Choisissez votre camp : Google Home ou Amazon Alexa, ou faites sans assistant vocal

Les assistants virtuels à commande vocale comme Apple Siri, Google Assistant et Alexa d’Amazon vont vous simplifier le contrôle des produits intelligents pour la maison. Ils proposent une interface unifiée, et surtout vous pourrez parler directement à vos objets connectés : « Alexa, allumez la lumière dans la cuisine ». Chacun de ces outils a ses points forts et ses points faibles. Choisissez donc celui qui conviendra le mieux à vos besoins.

Amazon Alexa et les enceintes Echo

Ce qu’il faut savoir : impressionnant écosystème de produits compatibles, la voix d’Alexa est clair mais l’interface de l’application iOS et Android n’est pas la plus ergonomique.

Les Amazon Echo sont en promotions pour les Prime Day, vous avez également des promos sur les écrans connectés d’Amazon.

Google Assistant et les enceintes Home

Ce qu’il faut savoir : si vous avez un smartphone Android, vous êtes déjà dans l’écosystème Google Assistant. C’est relativement simple à installer, mais fournir vos données privées à Google peut en ennuyer plus d’un. L’écosystème d’objets connectés est très large et les enceintes Google Home sont de bons produits.

Actuellement il y a une promotion intéressante chez Darty et la Fnac, vous avez un Google Home Mini offert pour un acheté. Pour 60 euros, vous avez donc deux enceintes, parfait pour démarrer votre maison connectée :

2 Google Home Mini pour le prix d’un chez Fnac et Darty

Concernant l’écosystème Google Assistant, je vous conseille cette lecture.

Apple Siri et le HomePod

Ce qu’il faut savoir : Siri fonctionne impeccablement mais son écosystème plus fermé n’est pas aussi complet que celui de Google et d’Alexa, l’enceinte HomePod a un son top… mais elle est très onéreuse. Sachez tout de même que vous pouvez utiliser votre iPhone et votre iPad pour contrôler certains objets connectés sans HomePod, mais aussi en complément d’une enceinte Amazon Echo ou Google Home. Enfin, Siri est exclusif aux produits Apple mais c’est celui qui a le plus à coeur la confidentialité de vos données.

Sans les assistants connectés

Les produits connectés ci-dessous peuvent aussi être utilisés sans assistant personnel, évidemment ! Les assistants sont seulement une interface supplémentaire pour les contrôler.

La lumière connectée

Une grande variété de produits d’éclairage intelligent est sur le marché. Bien que certains systèmes nécessitent un pont, un périphérique qui se connecte à un routeur Wi-Fi et communique avec la lumière intelligente, il existe également des ampoules intelligentes avec une connexion Wi-Fi intégrée.

Lifx est l’un de ceux qui n’exigent pas de pont – sa configuration est donc relativement simple mais dépend de la qualité de votre connexion WiFi. Philips Hue nécessite un pont, mais c’est le leader du secteur avec une large gamme de produits très fiables.

Pour la décoration, nous vous conseillons les panneaux Nano Leaf qui sont en promotions. Ce sont des panneaux modulables connectés qui permettent de créer de super ambiances chez vous

Les prises connectées

Si vous avez déjà plein de produits non connectés dont vous êtes contents, tels que des ventilateurs, des bouilloires et des cafetières, mais que vous souhaitez probablement les rendre plus intelligents… En les branchant sur une prise connectée, vous pourrez utiliser un assistant intelligent pour les contrôles à distance. La grande majorité de ces prises repose sur le réseau Wi-Fi pour fonctionner, leur fiabilité ne dépend donc que de votre signal, là où ils se trouvent.

Le meilleur bon plan actuel est la prise connectée OSRAM Smart+ sur Amazon : elle est compatible Zigbee, et fonctionne avec Google Assistant et Amazon Alexa. Pour 8,99 euros, il n’y a pas mieux. Le lot par 4 est vraiment intéressant.

Les thermostats connectés

Les thermostats intelligents, comme Nest, se connectent à Internet via Wi-Fi pour pouvoir être contrôlés avec un smartphone ou un assistant virtuel. Le principal avantage d’un thermostat connectée est qu’il peut intelligemment fonctionner en déterminant quand éteindre le chauffage ou la climatisation pour économiser de l’énergie (et donc des sous).

La configuration d’un thermostat intelligent avec un assistant virtuel vous donne l’avantage supplémentaire de pouvoir régler la température simplement en prononçant une commande vocale… ou de lancer votre climatisation avant d’arriver chez vous.

Le thermostat Netatmo pour chaudière individuelle est à 119,99 euros

Les caméras de sécurité

C’est l’aspect le plus rassurant de la maison connectée : pouvoir surveiller à l’intérieur ou à l’extérieur ce qu’il se passe, que vous soyez chez vous ou non. Il existe de très nombreux modèles, vérifiez la compatibilité Alexa ou Google Assistant, mais surtout la qualité de vidéo et la qualité de service.

Netatmo et Arlo, par exemple, ne prennent aucun abonnement… ce qui est plutôt rare dans le milieu des caméras de sécurité connectées.

Le détecteur de fumée connectée

Un ami a eu sa maison brulée… complètement brulée en son absence. Voici donc un appareil onéreux mais qui peut sauver des vies… et des maisons. Vous serez alerté à distance si jamais il y a des particules et/ou des fumées détectées dans votre domicile.

Il n’est pas en promotion, mais c’est un must-have : Nest Protect est à 129 euros chez Darty

Ce n’est pas un détecteur de fumée mais le Netatmo Capteur permet de suivre la qualité de l’air intérieure, il est en promotion pendant les Prime Day

La TV enfin connectée

Pourquoi voulez-vous connecter votre TV ? Si vous avez déjà utilisé des apps sur votre smartphone, vous l’avez sans doute fait, sachez que vous pouvez faire la même chose sur votre TV.

France Info, YouTube, Netflix, Amazon Prime Video, Molotov, France 5, MyCanal… autant d’applications que vous pourrez lancer sur votre TV. Si vous n’avez pas de TV connectée, il y a deux solutions économique :

L’aspirateur autonome

Le petit bonus, c’est l’aspirateur-robot. Il y a les excellents Roborock S5 et S6, mais certaines références sont en promotions pendant les Prime Day et ce sont de bons produits :

Les iRobot Roomba 671 et 981, mais aussi les Neato Robotics (plusieurs modèles) sont en promos pendant les Prime Day

