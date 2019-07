A l’occasion des Prime Day 2019, les meilleurs appareils Amazon sont en promotion : l’Echo Input à 24 euros, l’Echo (2e génération) à 59 euros, le Fire TV Stick à 24 euros, l’Echo Show à 189 euros et bien d’autres. Retrouvez le détails des offres ci-dessous.

Amazon Echo Input à 19 euros au lieu de 39 euros

L’Echo Input possède un design discret pour facilement passer inaperçu sur un meuble TV, ou autre. Il intègre deux boutons en façade (Action/désactiver le micro) et un petit voyant lumineux pour donner des informations à son utilisateur. Ce petit galet n’est pas une enceinte à proprement parler, mais une passerelle qui permet de profiter des fonctionnalités d’Alexa sur l’enceinte de votre choix.

Très simple à installer, il suffit de le brancher avec un câble jack ou de le connecter en Bluetooth à une enceinte, chaîne hi-fi ou barre de son, pour la configurer via l’application Amazon Alexa (disponible sur iOS et Android). Ensuite, elle s’utilise de la même manière qu’une enceinte connectée de la gamme Echo, à savoir en prononçant le nom « Alexa » ou en appuyant sur le bouton « Action » avant de formuler une requête.

Pourquoi recommande-t-on ce produit ?

Un design discret

Une configuration simple et à la portée de tous

L’assistant Amazon Alexa sur votre enceinte préférée

L’Echo Input est aujourd’hui disponible à 19 euros sur Amazon, soit une économie de 20 euros.

Retrouvez l'Echo Input à 19 euros sur Amazon

Amazon Echo Dot (3e génération) à 24 euros au lieu de 59 euros

L’Amazon Echo Dot (3e génération) adopte un design tout rond tout mignon. Elle intègre 4 boutons en façade (Action/Désactiver le micro/Augmenter le volume/Diminuer le volume) avec une belle bande lumineuse faisant le tour de l’enceinte, servant de LED indicative. Une fois reliée à votre réseau WiFi, il suffit de prononcer son nom pour commencer une requête.

Alexa prend en charge les Skills pour personnaliser encore plus l’expérience domestique en fonction de vos envies. Ils permettent notamment d’agrandir le panel de fonctionnalités pour accéder plus facilement à des services, comme Uber pour commander un chauffeur par la voix par exemple. Enfin, si l’Amazon Echo Dot se suffit à elle-même pour fonctionner, il est toutefois possible de la connecter à un système audio déjà existant grâce à son connecteur jack pour améliorer la qualité sonore de cette petite enceinte.

Pourquoi recommande-t-on ce produit ?

Son design mignon en forme de galet

La possibilité de la connecter à un système audio existant

Une sérieuse alternative à Google Home Mini

L’Echo Dot (3e génération) s’affiche quant à elle à 24 euros sur Amazon, soit une réduction de 35 euros.

Retrouvez l'Echo Dot à 24 euros

Amazon Echo (2e génération) à 59 euros au lieu de 99 euros

L’Amazon Echo est une enceinte connectée qui intègre également l’assistant personnel Alexa. Elle possède donc les mêmes fonctionnalités que sa petite-sœur, mais avec une qualité sonore de bien meilleure qualité. Toujours en prononçant « Alexa », vous pouvez formuler des tonnes requêtes, allant d’une question basique sur le temps qu’il fait dehors, jusqu’à lui demander de vous raconter une blague. Les possibilités sont diverses et variées, certains clins d’œil pourraient d’ailleurs vous surprendre.

Comme tous les produits Alexa, elle est compatible avec un large panel d’objets connectés (Philips Hue, Netatmo, etc.) pour les piloter à la voix.

Pourquoi recommande-t-on ce produit ?

Une meilleure qualité sonore que l’Echo Dot

Compatible avec une liste exhaustive d’objets connectés

Une alternative à Google Assistant et Apple Siri

L’Amazon Echo 2ème génération s’affiche aujourd’hui à 59 euros sur Amazon, soit une réduction de 40 euros.

Retrouvez l'Amazon Echo à 59 euros

Si vous souhaitez profiter d’un son encore plus puissant, l’enceinte connectée Amazon Echo Plus est également en promotion pendant les Prime Day 2019. On la trouve à 99 euros au lieu de 149 euros, soit 50 euros d’économie.

Retrouvez l'Amazon Echo Plus à 99 euros

Amazon Fire TV Stick à 24 euros au lieu de 39 euros

Le Fire TV Stick d’Amazon est une solution quelque peu similaire à Google Chromecast, mais ces deux produits se veulent très différents dans leur utilisation. Si la solution de Google nécessite obligatoirement un appareil pour diffuser le contenu (smartphone, tablette, etc.), celle d’Amazon se suffit à elle-même avec son OS intégré (Fire OS) et sa télécommande pour naviguer dans les menus.

Si les services Amazon tels que Prime Video ou Amazon Music sont largement mis en avant, il est tout de même possible de télécharger des applications bien connues comme Netflix, OCS, Molotov TV ou encore MyCanal via l’Amazon App Store. De plus, la petite clé HDMI est compatible avec Alexa afin de contrôler la TV avec la voix.

Pourquoi recommande-t-on ce produit ?

Une sérieuse alternative au Google Chromecast

La télécommande fournie

Les services Amazon, mais aussi les nombreuses applications tierces

Le Fire TV Stick (Basic Edition) est proposé à 24 euros sur Amazon, soit une économie de 15 euros.

Retrouvez le Fire TV Stick à 24 euros

Amazon Echo Show à 189 euros au lieu de 229 euros

L’Amazon Echo Show prend l’aspect d’une tablette, mais avec une grosse enceinte dans le dos (d’ailleurs particulièrement puissante). Il embarque évidemment toutes les fonctionnalités liées à l’assistant virtuel Alexa, mais ce nouveau produit de la gamme Echo offre bien plus de possibilités à l’utilisateur grâce à son écran : naviguer librement sur Internet, demander d’afficher une vidéo sur l’écran de 10 pouces, ou encore faire défiler ses photos de vacances — comme le fait un cadre photo numérique.

L’intérêt de l’écran est donc de pouvoir interagir autrement que par le son avec son assistant. De plus, si vous avez déjà des équipements Echo à la maison, l’Amazon Echo Show s’intégra parfaitement. Malheureusement, les usages restent limités dont notamment l’impossibilité d’accéder aux applications YouTube et Netflix.

Pourquoi recommande-t-on ce produit ?

La puissance de l’enceinte accrochée au dos

Une nouvelle façon d’interagir avec Alexa

S’intègre parfaitement dans l’écosystème Amazon

L’Echo Show (2ème génération) est aujourd’hui disponible à 189 euros sur Amazon, soit une économie de 40 euros. De plus, vous recevez également une ampoule Philips Hue en cadeau.

Retrouvez l'Echo Show à 189 euros

Si vous préférez un modèle plus compact, notez qu’une autre version de l’Echo Show avec un écran de 5,5 pouces existe et est également en promotion pendant les Prime Day 2019. Il passe à 59 euros au lieu de 89 euros.

Retrouvez l'Echo Show 5,5 pouces à 59 euros

Amazon Prime Day 2019 : comment profiter des offres ?

Afin de bénéficier des offres, il suffit de disposer d’un abonnement Amazon Prime (gratuit pendant 30 jours sans engagement). Vous pouvez retrouver toutes les offres sur notre guide de Prime Day 2019.

Prime Day est un événement proposé par Amazon chaque année, qui permet aux membres Amazon Prime de bénéficier de nombreuses offres et ventes flash avec des baisses de prix similaires au Black Friday. L’événement se terminera le mardi 16/07 à 23h59, ne perdez pas de temps pour profiter des offres !

Outre les promotions, l’abonnement Prime donne accès au catalogue de VoD de Prime Video, la livraison express toujours gratuite et bien d’autres avantages. Vous pouvez par ailleurs faire bénéficier à deux membres de votre famille des avantages du compte Prime.