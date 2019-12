Philips Hue : une fuite nous éclaire sur le catalogue édition 2020

Le site allemand Hue Blog a pu mettre la main sur les visuels d'une bonne partie de la gamme Philips Hue pour le début 2020. Parmi les produits dévoilés, des versions légèrement revisitées de références existantes, mais aussi de tout nouveaux luminaires.

Précurseurs sur le marché de la maison intelligente et de l’Internet des objets, Philips Hue (Signify) et sa gamme d’ampoules et éclairages connectés Hue fait face à une rude concurrence depuis quelques années, sans jamais vraiment perdre son statut de référence sur un secteur où l’offre est pourtant de plus en plus riche. Pour maintenir son rang, notamment face aux acteurs chinois du marché, le fabricant néerlandais table sur un catalogue 2020 mêlant nouvelles versions de produits existants et luminaires (appliques murales notamment) flambant neufs.

Des produits annoncés au prochain CES et commercialisés au printemps ?

Parmi les nouveaux produits dévoilés en avance par le site allemand Hue Blog (et relayés par SlashGear), le Nyro, un luminaire angulaire pensé pour être fixé à un mur ou en extérieur, mais aussi le Resonate et l’Appear. Tous deux sont tubulaires, muraux, et sont conçus pour diffuser un halo de lumière à chacune de leurs extrémités. Le Daylo est lui aussi une nouveauté. Il s’agit sans plus de détails pour l’instant d’une lampe circulaire de 22 cm de diamètre.

Crédit : Hue Blog

Deux produits existants ont parallèlement été revisités par Philips pour son catalogue 2020 : le Lily XL et l’Impress. Le premier est tout simplement, et comme son nom l’indique sans fioritures, une version plus grande du modèle Lily de l’an dernier. Le second est identique en taille au modèle Impress actuel mais comprend désormais un câble qui permettra de fixer le dispositif en extérieur sans nécessairement requérir un raccord au courant juste à côté.

Crédit : Hue Blog

L’ensemble de ces nouveaux luminaires Philips Hue seront déclinés en versions à éclairage blanc et à éclairage multicolore, précise SlashGear. Si l’on en croit les visuels repêchés par Hue Blog, leur commercialisation débuterait dès le printemps prochain. Un créneau qui nous laisse penser que Philips dévoilerait cette nouvelle gamme durant le prochain CES, qui se tiendra du 7 au 10 janvier à Las Vegas.