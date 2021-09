Philips Hue va intégrer Spotify pour adapter l’éclairage de votre maison à votre musique

À l’occasion de l’IFA 2021 qui se tient cette année en ligne, Philips Hue a annoncé de nouveaux produits pour sa gamme d’ampoules, rubans LED et autres plafonniers connectés. Et pour animer le tout, l’application maison fait peau neuve avec de nouvelles fonctions, dont une qui va vous permettre d’éclairer votre maison au rythme de vos tubes préférés.

Adapter ses lumières au contenu de son programme TV, Philips Hue le fait déjà, avec la complicité des écrans Ambilight de Philips, mais aussi des rubans LED Stripe Light adaptés. Désormais, ce sera aussi possible pour votre musique.

Ce mercredi, la marque a annoncé un partenariat avec Spotify qui va être mieux intégré à l’application Philips Hue pour permettre d’offrir « une expérience immersive de lumière et musique ». Pour simplifier, l’éclairage de votre pièce ou de votre maison va être rythmé par vos tubes préférés d’un simple clic.

Un algorithme qui écoute votre musique, pas l’environnement

Pour parvenir à cela et mettre vos ampoules et autres lumières au diapason, Philips Hue s’est doté d’un nouvel algorithme capable d’analyser le morceau diffusé en temps réel. Les luminaires connectés réagissent alors au tempo, mais aussi au genre musical diffusé sur Spotify. Un scénario lumineux se met alors en place.

Le système ne s’appuie pas sur le microphone de votre smartphone, mais sur le morceau poussé depuis Spotify. Les éclairages connectés vont répondre au rythme, mais aussi aux différents segments musicaux, à la puissance sonore et à l’humeur générale qui se dégage du titre. De quoi agrémenter des soirées endiablées comme des ambiances plus lounge, sans tenir compte du bruit environnant ou de vos appels téléphoniques pour s’interrompre.

Au sein de l’application, l’expérience reste néanmoins personnalisable grâce à l’onglet Sync et vous pourrez démarrer ou arrêter la synchronisation à tout moment, mais aussi régler le choix des couleurs, la luminosité ou l’intensité des lumières.

Disponible pour tous les comptes Spotify

La fonction est intégrée à l’app Philips Hue et fonctionne également avec les appareils audio compatibles Spotify (smartphone, enceinte connectée, tablette, PC…) et vous n’avez qu’à synchroniser votre compte sur l’app Philips Hue. Pas besoin de disposer d’un compte Spotify Premium pour profiter de la nouvelle fonction. Il suffit de mettre à jour l’app Philips Hue vers la version 4.0 pour accéder au service de streaming musical qui fonctionnera également avec les comptes gratuits.

En revanche, il faut disposer d’éclairages Hue compatibles (ampoules connectées White and Color, lampe Hue Go, Lightstrip Gradient). Les ampoules Philips Hue Bluetooth ne peuvent pas profiter de la synchronisation, car il faut également qu’un pont Hue Bridge soit installé en plus des lampes colorées.

La fonction sera déployée dès le 1er septembre dans le cadre d’un accès anticipé auprès de certains utilisateurs disposant de l’app Philips Hue 4. Si vous pouvez en profiter, vous verrez apparaître une mise à jour « Quoi de neuf » accompagnée du logo Spotify qui permettra d’activer l’accès anticipé. Spotify sera ensuite disponible pour tous les utilisateurs à compter d’octobre 2021.