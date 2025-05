Foot, VPN et piratage : Canal+ obtient une grande victoire

Soucieux de garder leurs droits de retransmission exclusifs, Canal+ et la Ligue de Football professionnel (LFP) ont forcé les fournisseurs de VPN à bloquer des sites de retransmission pirate.

Source : Emilio Garcia sur Unsplash

Regarder la Ligue des champions ou le Top 14 va être nettement plus compliqué sans abonnement Canal+. La chaine cryptée, qui détient les droits de diffusion de ces compétitions sportives, vient de gagner son bras de fer contre les fournisseurs de VPN qui facilitait le recours à des sites pirates.

Comme le chronique L’Informé depuis plusieurs semaines, la chaine de Vincent Bolloré était partie en croisade contre NordVPN, ProtonVPN ou Cyberghost pour les intimer de bloquer, dans les 3 jours, les sites diffusant illégalement ses contenus. Une première, relève le journal.

200 sites concernés au moins

En effet, jusque là, les diffuseurs se contentaient de faire parvenir leurs demandes de blocage aux fournisseurs d’accès, aux moteurs de recherche et aux fournisseurs DNS, mais pas aux entreprises de VPN. Résultat, il devenait relativement simple de contourner les restrictions en se connectant depuis un serveur tiers mis à disposition par les prestataires listé ci-dessus. Ce ne sera plus le cas.

Malgré une défense consistant à souligner les difficultés techniques dans la mise en place de ses solutions de blocage, les fournisseurs de VPN n’ont pas obtenu gain de cause et vont devoir bloquer les 200 et quelques sites identifiés par les plaignants. Si d’aventures d’autres plateformes venaient à émerger, Canal+ et la LFP se réserve le droit de les ajouter en cours de route aux listes de blocages.

L’interface de ProtonVPN // Crédit : Frandroid

Subtilité étonnante, même les sites « dont l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation des compétitions » pourront être bloqués. Canal+ semble donc gagner donc le droit de bloquer des sites à priori, avant même qu’une diffusion ait eu lieu.

Vers un départ des fournisseurs de VPN ?

Reste à voir désormais si la décision fera l’objet d’un appel ou si les fournisseurs visés auront recours à des méthodes plus radicales encore. L’appel, s’il a lieu, ne suspendra pas l’exécution du jugement et les sites pirates resteront bel et bien bloqués quoi qu’il en soit.

ProtonVPN, Cyberghost et NordVPN pourraient aussi tout simplement se retirer du territoire français s’ils estiment ces mesures trop liberticides ou complexes à mettre en place. C’est ce qu’a notamment fait Cisco avec son service OpenDNS après des demandes de blocage de plus en plus sévère en France.