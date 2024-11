Piratage de Free : la justice ordonne à Telegram de révéler l’identité du hacker

Le Tribunal judiciaire de Paris vient d’ordonner à Telegram de dévoiler l’identité du cybercriminel responsable du vol massif de données chez Free. Cette affaire, qui a secoué le monde des télécommunications, prend ainsi un nouveau tournant.

L’histoire commence fin octobre, lorsque Free annonce une fuite de données touchant pas moins de 19 millions de clients. Plus inquiétant encore, des millions d’IBAN se sont également retrouvés dans la nature. Mais l’affaire ne s’arrête pas là : le pirate a tenté de faire chanter l’opérateur en réclamant une rançon astronomique de 10 millions d’euros en cryptomonnaie.

Le mode opératoire du cybercriminel s’est révélé particulièrement audacieux. Selon les documents du tribunal, il a envoyé quatre messages de chantage : trois via la plateforme du délégué à la protection des données personnelles (DOP), et un dernier directement au président du groupe Iliad via Telegram. Ces messages, datés du 21 octobre 2024, menaçaient explicitement d’utiliser frauduleusement les données dérobées si la rançon n’était pas versée.

Free saisit la justice, qui lui donne raison

Face à cette situation, Free a rapidement saisi la justice. Le tribunal a tranché en sa faveur, donnant 48 heures à Telegram pour fournir « toutes les données d’identification » du compte suspect. Ces informations comprennent le numéro de téléphone utilisé, les adresses IP de connexion, ainsi que tout élément permettant d’identifier le ou les auteurs du méfait.

Cette décision intervient dans un contexte particulier pour Telegram. La messagerie cryptée, qui a récemment modifié ses règles d’utilisation pour mieux collaborer avec la justice, se trouve désormais dans l’obligation de respecter cette injonction judiciaire. Un changement notable pour la plateforme, traditionnellement réticente à partager les données de ses utilisateurs.

Pour Free et ses millions de clients concernés, cette décision est un espoir d’identifier enfin le responsable de cette fuite massive de données personnelles et bancaires. Il reste maintenant à voir si Telegram et son PDG, Pavel Durov, compte ou non respecter cette décision de justice.

