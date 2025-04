Adobe se fait maltraité par ses clients et supprime son contenu quelques heures après son arrivée sur ce réseau social

Voilà un indicateur de la popularité d’Adobe chez une partie de sa clientèle. Quelques heures seulement après son arrivée sur Bluesky, le compte officiel de la marque a supprimé tout son contenu.

Le compte officiel de la société Adobe sur Bluesky aura connu un début de vie pour le moins chaotique. Le compte officiel @adobe.com, reconnaissable à l’utilisation du nom de domaine de la marque, est toujours présent sur Bluesky mais l’intégralité de son contenu a disparu.

La raison ? Une clientèle mécontente qui ne sait plus comment faire remonter son opinion.

Le message d’arrivée du compte a rapidement été supprimé par Adobe // Source : capture d’écran

Un réseau social populaire chez les artistes

Bluesky est toujours à ce jour l’alternative à X (anciennement Twitter) avec Threads de Meta. Le réseau social reprend un fonctionnement assez similaire et a accueilli par vague de nombreux mécontents des choix de développement de X et de Threads.

Parmi les communautés très présentes sur Bluesky, les artistes de toute origine y ont bonne place. Un réseau social est toujours en 2025 un moyen efficace de partager son travail pour se créer une communauté.

Un marché forcément intéressant pour Adobe, grand spécialiste des outils de création artistique. Seulement, la politique tarifaire et son utilisation des technologies d’IA générative déplait de plus en plus, et sa position dominante dans le monde professionnel n’aide pas à s’en détacher.

Les utilisateurs ont également publié en réponse à Adobe des tableaux présentant des alternatives à ses services.

Autant d’éléments qui ont visiblement incité Adobe à supprimer l’intégralité de ses contenus sur le réseau social en question. Ne reste désormais plus que les différents comptes de la firme, vide de contenu.

Adobe n’a pas pris la parole sur cet mésaventure sociale.