Fausse bio, fausses images : Instagram veut remplir son réseau social d’utilisateurs créés par IA

L’entreprise de Mark Zuckerberg fait le pari de l’intelligence artificielle pour développer ses réseaux sociaux et augmenter ses profits.

Mark Zuckerberg à la Meta Connect 2024 // Source : Meta

Meta, le groupe propriétaire de Facebook, Instagram ou encore WhatsApp, envisagerait d’utiliser l’intelligence artificielle non pas comme aide à la création pour ses utilisateurs, mais comme aide au développement de son réseau avec la création de faux utilisateurs, rapporte Financial Times.

Créer de l’engagement

Ce n’est pas la première fois que Meta s’essaye à l’intelligence artificielle. Instagram proposait déjà à des influenceurs de créer leurs doubles virtuels pour générer plus d’engagements. Dernièrement, le responsable d’Instagram, Adam Mosseri, a dévoilé de nouveaux filtres ultra-réalistes pour le réseau permettant à ses utilisateurs de changer d’apparence, de tenue, voire de visage. Si ces utilisateurs partiellement transformés par IA restent humains, Meta semble vouloir aller plus loin et créer de toutes pièces des utilisateurs pour générer plus d’engagement parmi ses trois milliards d’utilisateurs mondiaux. « Nous nous attendons à ce que ces IA existent réellement, au fil du temps, sur nos plateformes, un peu de la même manière que les comptes », a déclaré, Connor Hayes, vice-président produit pour l’IA générative chez Meta au Financial Times.

La porte ouverte à la désinformation

Hayes indique que ces faux utilisateurs auront tout l’air de vrai avec des « bios et des photos de profil et pourront générer et partager du contenu alimenté par l’IA sur la plateforme ».

Ces déclarations n’ont pas manqué de faire réagir l’ancienne responsable de l’équipe d’innovation des créateurs de Meta, Beck Owen qui déclare que sans protections solides ces plateformes risquent « d’amplifier de faux récits par le biais de ces comptes pilotés par l’IA ».

Une dérive que l’on observe déjà sur d’autres réseaux, comme X (anciennement Twitter), où Elon Musk s’est fait le champion de la désinformation, avec des répercussions importantes, comme on a pu le constater lors des dernières élections américaines, et qui ne manquera pas de se poursuivre sans garde-fou solide.