Si un influenceur vous répond sur Instagram, méfiez-vous

Les investissements de Meta dans l’intelligence artificielle se concrétisent de plus en plus. En effet, le géant des réseaux sociaux vient de lancer un nouvel outil permettant aux utilisateurs de créer un double numérique d’eux-mêmes basé sur l’IA.

AI Studio est la nouvelle fonctionnalité de Meta basée sur l’IA destinée aux entreprises et aux influenceurs // Source : Meta

Si vous en avez marre de vous prendre des vents de la part de vos influenceurs préférés, rassurez-vous : c’est bientôt fini. Sur Instagram, ces derniers auront bientôt accès à un nouvel outil leur permettant de créer un chatbot à leur image et capable de répondre aux messages de leurs abonnés. « Les créateurs peuvent personnaliser leur IA en fonction d’éléments tels que leur contenu Instagram, les sujets à éviter et les liens qu’ils souhaitent partager », explique Meta dans un billet de blog publié lundi.

L’entreprise met l’accent sur les outils de modération, offrant la possibilité de choisir les utilisateurs avec lesquels l’intelligence artificielle peut interagir (abonnés, amis proches, personnes spécifiques…) et le type de contenu sur lequel elle peut le faire (commentaires, chaînes, messages privés, publications sur Threads…). Ces doubles virtuels seront clairement identifiés comme tels, avec la mention « IA » précédant leurs noms ou pseudonymes.

L’outil, baptisé AI Studio, permet également de créer des personnages fictifs thématiques et configurables de la même manière. Ces avatars ne seront pas limités à Instagram et pourront aussi être déployés sur Messenger et WhatsApp.

Meta autorisera les utilisateurs à partager leurs créations, qui pourront être essayés par tous. On devrait ainsi voir apparaître des Yoda, des coachs sportifs ou encore des conseillers psychologiques sur l’ensemble des réseaux sociaux du géant américain, aux côtés des conversations avec vos proches et autres collègues.

AI Studio aidera les influenceurs et les entreprises à interagir plus facilement avec leur public // Source : Meta

Une stratégie tous azimuts vers l’IA

L’entreprise de Mark Zuckerberg n’innove pas totalement avec AI Studio. D’autres acteurs, comme Character.AI, sont déjà bien implantés sur ce créneau. Il s’agit surtout pour Meta de se positionner sur ce segment et d’offrir une solution directement intégrée à ses services, utilisés par des milliards de personnes dans le monde.

Ces dernières seront d’ailleurs de plus en plus exposées à l’intelligence artificielle. Si la firme a récemment dévoilé son nouveau modèle d’IA, Llama 3.1, elle développe aussi progressivement son outil Meta AI en lui conférant davantage de capacités, à l’instar de la fonctionnalité « Imagine Me » qui devrait animer de nombreuses conversations.

Pour l’heure, Meta AI et AI Studio ne sont pas disponibles sur le territoire de l’Union européenne. Il faudra donc patienter avant de pouvoir les prendre en main et de recevoir enfin une réponse tant attendue de votre idole préférée.

