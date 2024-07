Et si les filtres Snapchat, c’était dépassé ? Meta AI veut les enterrer

Meta vient d'annoncer Llama 3.1, mais pas que. La firme en profite pour étendre la disponibilité de son assistant, Meta AI. Le tout en y ajoutant une fonctionnalité, Imagine Me. Elle permet de transformer les photos de vous en ce que vous voulez.

Ce 24 juillet, Meta a fait de nombreuses annonces à propos de l’intelligence artificielle. Tout d’abord, l’entreprise a dévoilé Llama 3.1, la nouvelle version de son LLM qui doit battre ChatGPT et Gemini. Elle a également étendu la disponibilité de son chatbot Meta AI à de nouveaux pays, mais toujours pas au sein de l’Union européenne. Au milieu de tout ça, il y a une nouvelle fonctionnalité pour Meta AI : « Imagine Me », pour se transformer, ou plutôt transformer les photos de soi.

Cher Meta AI, imagine-moi en…

Meta l’a annoncé dans un billet de blog : « Imagine Me » est une fonctionnalité qui arrive en bêta aux États-Unis. Elle « crée des images à partir d’une photo de vous et d’une requête telle que « Imagine-moi en train de surfer » ou « Imagine-moi en vacances à la plage » en utilisant notre nouveau modèle de personnalisation de pointe. »

Pour l’utiliser, c’est très simple : il vous suffit de taper « imagine-moi » dans votre discussion avec Meta AI, puis ajouter une description, en plus d’envoyer votre photo. L’idée pour Meta, c’est de partager ensuite ces photos avec sa famille et/ou ses amis pour animer ses discussions. De quoi aussi renverser quelque peu le succès des filtres en faisant plus qu’eux, même si ce n’est pas en vidéo et que ça demande plus de temps.

Du Photoshop dans Meta AI, sans besoin de compétences en retouche photo

Meta veut aller plus loin dans la génération d’images : « vous pouvez facilement ajouter ou supprimer des objets, les modifier et les éditer – en ajustant exactement ce que vous voulez tout en conservant le reste de l’image telle qu’elle était. » Cela fonctionne pour les photos que vous avez prises avec votre smartphone par exemple.

L’idée est de proposer de la retouche photo poussée à des personnes qui ne maîtrisent pas du tout les logiciels spécialités comme Photoshop. Cette fonctionnalité n’est pas encore disponible : elle le sera dès le mois prochain via un bouton « Modifier avec l’IA. » Enfin, Meta a annoncé commencer à déployer la génération d’images directement dans les publications Facebook et Instagram ainsi que dans les discussions WhatsApp et Messenger. Ce sera à partir de cette semaine et en anglais uniquement pour le moment.