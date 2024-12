Pourquoi Apple retire trois iPhone du marché tout juste avant la fin de l’année

Apple commence à retirer trois modèles d’iPhone de la vente. La marque prévoit de cesser leur commercialisation au 28 décembre 2024.

Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Apple se prépare à appliquer les nouvelles réglementations de l’Union Européennes relatives à l’uniformisation des connecteurs de charge. Selon iGen, il n’est dorénavant plus possible de retirer en Apple Store physique certains modèles issus d’une commande passée en ligne.

Fin de commercialisation pour ces trois modèles d’iPhone

Conformément aux directives de l’UE visant à rendre obligatoire la connectique de charge par USB-C à partir du 28 décembre 2024, trois modèles d’iPhone disparaissent du retrait en magasin pour les commandes passées sur le site d’Apple. En France, comme dans les autres pays européens, il n’est plus possible de sélectionner ce mode de livraison pour acheter l’iPhone SE de 3ᵉ génération, l’iPhone 14 et l’iPhone 14 Plus. Vous l’aurez peut-être deviné, le point commun entre ces appareils réside dans leur connecteur de recharge propriétaire : le port Lightning.

Toujours d’après les informations d’iGen, Apple devrait mettre un terme à la commercialisation de ces trois modèles, et ce, dès le 28 décembre. Si vous souhaitez acquérir l’un de ces iPhone, il reste possible de le faire livrer à domicile… à condition de passer commande avant la date fatidique.