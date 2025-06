Nouveau revers juridique pour Apple dans l’affaire Fortnite : la concurrence peut se réjouir

Alors que la bataille qui oppose Apple à Epic Games semblait avoir pris fin ces dernières semaines avec l’obligation d’Apple de réintégrer Fortnite sur sa plateforme, la firme de Tim Cook jette ses dernières forces dans la bataille.

Crédit : Frandroid

Ça ne sent pas bon pour Apple aux États-Unis. Dans son pays natal, le fabricant d’iPhone mène depuis des années une guère acharnée contre le jeu Fortnite et, à travers lui, à l’idée d’une concurrence accrue pour la distribution d’app sur iPhone et iPad. Mais les récentes décisions de justice ne sont pas du genre à ravir l’entreprise.

Alors que la firme de feu Steve Jobs a été contrainte de réintégrer Fortnite à son App Store par une décision du tribunal qu’elle espérait infirmer avant un procès en appel, la justice a encore donné tort à la pomme, révèle Reuters.

Apple ne peut rien faire pour le moment

L’iPhone 16 est moins cher quand vous le louez Et si vous choisissiez la location pour votre futur iPhone 16 ? Chez mobile.club, il est accessible dès 36,90 euros par mois seulement, avec une garantie et une assurance incluse contre le vol et la casse !

Une décision historique prise le 1er mai dernier aux États-Unis a en effet forcé Apple à abandonner son système de commission obligatoire pour l’achat de contenu sur iPhone et iPad. Principal point de contentieux dans l’affaire Fortnite, cet assouplissement des règles a permis au célèbre jeu de revenir sur l’App Store et à tout un tas d’autres applications, comme Spotify et d’autres, de se passer des outils de facturation d’Apple.

Mécontente de la décision, Apple a donc immédiatement annoncé qu’elle ferait appel et espérait même mettre en pause les effets du jugement jusqu’à l’épuisement du processus juridique. Cela aurait permis à la firme de reprendre la main sur son App Store jusqu’à la déclaration d’un jugement définitif. Malheureusement pour l’entreprise, c’est râpé puisque, comme l’a laconiquement précisé le tribunal, « nous ne sommes pas convaincus qu’un sursis soit approprié ».

Le procès en appel se tiendra bel et bien malgré tout, mais Apple ne peut pas reverrouiller son App Store d’ici à la fin du procès. Procès qui pourrait durer de nombreuses semaines encore, laissant le champ libre aux développeurs et développeuses de se saisir des nouvelles opportunités offertes par la justice étasunienne.

La boite de Pandore est ouverte

En l’état, difficile de voir comment Apple pourra revenir en arrière après avoir ouvert la boite de Pandore pendant des semaines. Tim Sweeney, PDG d’Epic Games et désormais ennemi N° 1 d’Apple, ne s’y trompe pas puisqu’il a déclaré après la décision que « le long cauchemar national de la taxe Apple est terminé ».

Pour aller plus loin

L’Union européenne exige une ouverture sans précédent de l’iPhone et de l’iPad

De son côté, Apple a indiqué sa frustration face à cette décision en expliquant « ne pas être du tout d’accord avec l’avis du tribunal ». Déterminé à « faire valoir son avis durant le processus d’appel », la firme répète inlassablement les mêmes arguments comme quoi l’App Store n’est rien de plus « qu’une opportunité incroyable pour les développeurs et un écosystème sûr et fiable pour les utilisateurs ».