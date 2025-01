Les sorties Prime Video en janvier 2025 : un jardinier qui ne taille pas que des rosiers et un manga adapté 20 ans après sa sortie

Pas de grosses annonces ce mois-ci, Amazon Prime Video démarre l’année avec moins d’ajouts qu’à l’accoutumée, mais avec tout de même quelques exclusivités. Parmi elles, le dernier film d’action avec Jean-Claude Van Damme dans les bottes d’un jardinier pas comme les autres.

Avec les fêtes de la fin d’année passées et le froid et la grisaille présents pour encore quelques mois, on n’a plus qu’une envie une fois la journée terminée : regarder de bons films sous son plaid. Comme d’habitude, Prime Video nous propose une sélection variant les genres sans oublier les blockbusters comme les derniers films Mission : Impossible, ou encore le dernier film de castagne avec JCVD : Le Jardinier.

On Call – Saison 1 (9 janvier)

Nouvelle série policière centrée non pas sur une succession d’enquêtes mais sur le quotidien d’un duo d’agents de Long Beach en Californie. On Call propose un autre regard sur les forces de l’ordre, ceux-ci faisant face aux conséquences politiques et à leurs propres dilemmes moraux suite au décès d’un des leurs. Et pour rendre le thriller encore plus immersif, plusieurs scènes sont tournées comme s’il s’agissait d’un documentaire, non pas comme The Office mais avec des dashcam et des bodycam pour rajouter un peu plus de tension.

Übel Blatt (11 janvier)

Adaptation du manga de dark fantasy d’Etorōji Shiono, vingt ans après sa première publication. Dans un monde en guerre où deux empires se font face, une légende raconte que 14 guerriers furent missionnés pour vaincre l’armée des ténèbres. Trois périrent au combat, quatre furent exécutés pour trahison et les sept autres furent accueillis en héros à leur retour. Mais vingt ans plus tard, un homme qui semble connaître la vérité derrière la légende se donne pour mission d’abattre les sept héros.

Les films à voir sur Prime Video en janvier 2025

Le Jardinier (10 janvier)

Jean-Claude Van Damme, Michaël Youn, Ragnar le Breton… Un casting bien délirant pour ce thriller explosif avec un soupçon d’intrigue politique. Chaque année, le Premier ministre établit une liste de personnes à éliminer au nom de la raison d’État. Serge Shuster, conseiller spécial à la présidence, s’y retrouve bien malgré lui et devient la cible de tueurs surarmés. Pour sa survie et celle de sa famille, il va devoir compter sur Léo, son jardinier, qui n’a pas fait que jardinier dans sa vie.

Watchmen : Les Gardiens (15 janvier)

L’un des meilleurs films de super-héros, et celui-ci est signé Zack Snyder. En 1985, dans un monde alternatif où les États-Unis ont gagné la guerre du Viêt Nam, où Nixon en est à son cinquième mandat de président et où la Guerre froide n’a jamais été aussi proche de tourner à la Troisième Guerre Mondiale, les Watchmen, une équipe de super-héros, ont été mis au ban de la société. Mais quand l’un d’eux est assassiné, Rorschach, l’un de ces héros recherchés par la police, mène l’enquête et découvre un complot qui vise les Watchmen et qui risque d’anéantir l’humanité.

Inarrêtable (16 janvier)

Inarrêtable, de William Goldenberg, est un biopic sur le lutteur Anthony Robles qui a la particularité d’être né sans jambe droite. Malgré son handicap, il est parvenu à remporter le championnat national de lutte. Ce long-métrage revient sur ce parcours semé d’embûches qu’il a su surmonter grâce à sa détermination et l’amour de ses proches.

Les autres sorties sur Prime Video en janvier 2025

1er janvier :

Twilight – les 5 films

Undercover : une histoire vraie

Cody Banks : Agent secret – 2 films

Rain Man

Blue Velvet

Rob Roy

Le flic de Belleville

Tonnerre sous les tropiques

Escape Game

Loch Ness

Yentl

Lions et agneaux

Fluke

Dans la chaleur de la nuit

L’homme de la loi

Harley Davidson et l’homme aux santiags

La folie du roi George

Mystic Pizza

Mariage express

La bataille de la vallée du diable

Sayonara

Max 2 : White House Hero

La maîtresse du lieutenant français

Un crime dans la tête

Veuve, mais pas trop…

Témoin à charge

Le prisonnier d’Alcatraz

Stargate : L’Arche de vérité

She-Devil

Saved !

La Tour sombre

La mort aux enchères

Le Décaméron

Network : Main basse sur la TV

Le Temple d’or

Pendez-les haut et court

Duo à trois

Le bison blanc

Every Day

The Mighty Quinn

Igby

Comédie érotique d’une nuit d’été

2 janvier :

The Rig – Saison 1

3 janvier :

Elevation

Finding Me

6 janvier :

It’s in the Game : Madden NFL – Saison 1

15 janvier :

Je te promets : The Vow

Représailles

Froide Vengeance

Mission : Impossible – Protocole Fantôme

Mission : Impossible – Rogue Nation

Mission : Impossible – Fallout

17 janvier :

Gran Turismo

19 janvier :

Nightmare Alley

21 janvier :

Un héros

23 janvier :

Harlem – Saison 3

The Killer’s Game

24 janvier :

Blindspår – Saison 1

The Closer

30 janvier :

Vous êtes cordialement invités

Equalizer 3

31 janvier :

Opération Portugal

