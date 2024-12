Les sorties Prime Video de décembre 2024 : On part explorer les niveaux secrets dans la fresque épique de Secret Level

Que nous réserve Prime Video pour ce mois de décembre ? Ce ne sont pas les films ou les séries de Noël qui émaillent ce catalogue, mais Amazon se lâche sur les nouveautés. On pense notamment à la série à l’honneur de ce mois-ci : Secret Level.

C’est un catalogue un peu moins chargé en films que propose Prime Video ce mois-ci (et ce n’est pas plus mal pour l’auteur de ces lignes), mais comme on le dit souvent, la quantité ne fait pas la qualité. La plateforme SVoD d’Amazon propose de grands classiques du cinéma à ne pas rater tels que Pulp Fiction et Green Book : Sur les routes du Sud. Côté série, c’est Secret Level, une fresque épique prenant place dans les univers de plusieurs jeux vidéo, qu’on attend de pied ferme.

Les séries à voir sur Prime Video en décembre 2024

The Sticky – Saison 1 (6 décembre)

Quand braquage et sirop d’érable vont de pair, et pour l’anecdote, cette série est inspirée d’une histoire vraie. Ruth Landry est une productrice de sirop d’érable qui décide de se tourner vers le crime organisé lorsque les autorités bureaucratiques menacent de saisir ce qu’elle a de plus cher. Avec un mafieux de Boston et un agent de sécurité, elle compte organiser le plus gros braquage de sirop d’érable dans les réserves nationales du Québec.

Secret Level – Saison 1 (10 décembre)

God of War, Mega Man, Ghost of Tsushima, Sifu, Donjons & Dragons, Warhammer 40,000… Quand nos jeux vidéo favoris sont portés à l’écran dans une seule et même série, ça donne Secret Level. En une quinzaine d’épisodes, les créateurs de Love, Death and Robots proposent un récit inédit à chacun de ces univers vidéoludique. Plein de niveaux cachés, en somme.

Cat’s Eyes – Saison 1 (18 décembre)

Produite en collaboration avec TF1, la série Cat’s Eyes fait déjà beaucoup parler d’elle depuis sa diffusion sur la première chaîne. Adaptée du manga éponyme de Tsukasa Hojo, cette série met en scène trois sœurs. Trois voleuses d’œuvres d’art qui cherchent à découvrir la vérité au sujet de la disparition de leur père lorsqu’un tableau censé avoir été détruit dans l’incendie ayant causé sa mort refait surface.

Les films à voir sur Prime Video en décembre 2024

Green Book : Sur les routes du Sud (1er décembre)

Oscar 2019 du meilleur film. Green Book raconte l’histoire vraie de Don Shirley, pianiste d’origine jamaïcaine, et de son chauffeur et garde du corps, Frank Vallelonga, alias Tony Lip. Avec comme toile de fond les États-Unis des années 1960 avec ses lois ségrégationnistes, Don Shirley engage Tony pour l’escorter lors d’une tournée dans le Midwest et le sud profond du pays, là où les discriminations sont plus fortes qu’ailleurs.

My Beautiful Boy (1er décembre)

Nic Sheff (Timothée Chalamet) est un garçon de 18 ans ordinaire, promis à de brillantes études et un avenir professionnel qui l’est tout autant. Du moins, aux yeux de son père David. Car en réalité, Nic n’est pas un adolescent ordinaire. Depuis l’âge de 12 ans, il se drogue en cachette avec des méthamphétamines, jusqu’à devenir accroc. Malgré le désarroi, David va tenter le tout pour le tout pour libérer son fils de son addiction.

La vierge rouge (5 décembre)

Film biographique sur Hildegart Rodriguez Carballeira, une figure du militantisme féministe espagnol au destin tragique. Élevée par une mère qui voulait en faire un « modèle pour les femmes de demain », Hildegart devient très tôt un esprit brillant et une experte sur les questions de sexualité ayant rédigé des essais sur la contraception ou la prostitution. Mais sa mère compte empêcher sa fille de s’affranchir d’elle.

Les autres sorties sur Prime Video en décembre 2024

1er décembre :

Pulp Fiction

Licorice Pizza

Priscilla, folle du désert

À la Dérive

En cavale

Greta

Blow Out

Prédictions

Éclair de Lune

Un Mariage trop parfait

Everything, Everything

Les 7 Mercenaires (1960)

Les Sept Mercenaires (2016)

Gringo

Beaucoup de bruit pour rien

Dernier appel pour Rio !

Cœur Sauvage

La Fille Rouge

Macadam Cowboy

La Fille de la Vallée

Star Trek Into Darkness

Wicker Park

The Green Hornet

3 décembre :

Jack in Time for Christmas

4 décembre :

En Terrasse – Saison 2

5 décembre :

Insidious : The Red Door

Joy Ride

6 décembre :

The Day of the Jackal – Saison 1, partie 1

13 décembre :

The Day of the Jackal – Saison 1, partie 2

15 décembre :

Ninja Turtles – 2 films

Jusqu’ici tout va bien

19 décembre :

Beast Games – Saison 1

25 décembre :

Ahora Que Nos Estás – Saison 1

27 décembre :

À Contre-Sens 2

