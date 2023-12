Test du Sony WH-CH520 : une qualité audio surprenante pour un casque accessible

Petit prix ne rime pas toujours avec performances en berne. Sony en avait d’ailleurs fait d’une certaine manière la démonstration avec ses écouteurs à réduction de bruit active WF-C700N, proposés actuellement à 79 € et flanqués de qualités acoustiques rivalisant avec des produits bien plus onéreux. Pour le casque WH-CH520, Sony a bien dû faire quelques concessions sur les matériaux et les fonctions — pas de réduction de bruit active ici — mais propose néanmoins un casque avec une signature sonore surprenante.

Sony WH-CH520 Fiche technique

Modèle Sony WH-CH520 Format Casque sans fil Batterie amovible Non Microphone Oui Réduction de bruit active Non Autonomie annoncée 40 heures Poids 147 g Prix 39 € Fiche produit

Ce test a été réalisé avec un casque prêté par Sony.

Sony WH-CH520 LĂ©ger, mais un peu fatigant

Pas de concession évidente au regard des lignes du WH-CH520. Sony n’a semble-t-il pas cherché à minimiser les coûts en réduisant au maximum son gabarit. C’est un élégant casque supra-aural, avec des oreillettes assez grandes pour couvrir entièrement les oreilles. Côté matériaux c’est une autre histoire. Comme on pouvait s’y attendre, le plastique domine, jusqu’à l’âme de l’arceau, traditionnellement métallique sur les casques de gamme supérieure.

L’arceau est néanmoins rembourré avec une mousse à mémoire de forme tendre et du simili-cuir, afin d’assurer un contact agréable avec le dessus de la tête. Les oreillettes sont également recouvertes de mousse et gainées de cuir synthétique. Comparativement au WH-CH500 en ma possession, le Sony WH-CH520 exerce une pression plus modérée sur les oreilles et semble disposer d’un amortissement plus efficace. Il craque également moins lorsqu’il est manipulé.

Le poids plume du casque (147 g) réduit considérablement son inertie et l’on peut marcher ou trottiner avec sans qu’il ne gigote. Grâce à une pression bien dosée, le confort de port est bon malgré la contrainte mécanique exercée sur les pavillons auriculaires, liée au format supra-aural. Néanmoins, difficile de ne pas éprouver de fatigue mécanique après une heure ou plus d’écoute en continu, surtout si l’on porte des lunettes, car les branches deviennent douloureuses. Les boutons de contrôle à presser sont logés sur la coque droite et permettent de gérer la lecture, le volume et l’appairage Bluetooth notamment. Le port USB-C de charge est installé tout à côté des boutons.

Sony WH-CH520 Un assistant d’Ă©galisation bienvenu

Son positionnement à l’entrée de la gamme du fabricant prive le Sony WH-CH520 d’un système de réduction de bruit active et du confort inhérent à cette fonction. Pour autant, l’isolation passive du casque est plutôt bonne et atténue convenablement certains bruits parasites. Si vous aimez écouter fort — ce que le WH-CH520 permet dans d’excellentes conditions acoustiques — il est envisageable d’emmener ce casque avec soi dans les transports en commun.

À l’usage, ce casque est simple à utiliser. Les boutons de contrôle du volume peuvent être mis à contribution pour changer de piste et le bouton principal utilisé à la fois pour gérer la mise en pause ou pour invoquer l’assistant vocal du smartphone.

Boutons de volume : un appui simple augmente ou diminue l’intensité sonore selon le bouton ; un appui prolongé sur le bouton haut passe à la piste suivante ; un appui prolongé sur le bouton bas revient à la piste précédente

Bouton central : un appui prolongé allume ou éteint le casque ou rejette un appel lorsqu’il est sous tension ; un appui bref met en pause ou relance la lecture ou prend un appel entrant ; un double appui invoque l’assistant vocal ou l’éteint.

Sony Headphones et 360Â Reality Audio

Comme toujours, pour aller plus loin dans les réglages du casque, il faut s’en remettre à son application de contrôle. Sony Headphones donne accès à tout un tas de réglages très utiles, parmi lesquels un assistant d’égalisation. Une bonne idée qui consiste à proposer à l’utilisateur de choisir parmi 5 profils d’égalisation très différents les uns des autres, puis d’affiner son choix ensuite avec deux sous-profils.

Ne vous privez pas d’essayer ce système, dans mon cas il a changé radicalement ma perception de ce casque, car il a révélé ses capacités dynamiques et corrigé un défaut rédhibitoire. On y reviendra.

L’autre fonction phare du Sony WH-CH520, c’est la prise en charge de la technologie 360 Reality Audio, soit des titres en Audio Spatial disponibles sur Tidal. Vous l’aurez compris, pour en profiter, il faut être abonné à Tidal. Dans ce cas, vous serez invité à créer un profil audio personnalisé, avec photos de vos oreilles. L’app Sony Headphones transmet ensuite le profil d’égalisation calculé à l’app Tidal.

Rien de nouveau sous le soleil, le rendu est toujours aussi décevant, avec des voix pincées, parfois bien trop lointaines et une scène sonore guère plus vaste qu’avec des titres en stéréo classique. Billie Jean de Michael Jackson en 360 RA n’a aucune ampleur, trop d’éléments sont au centre, avec trop d’aigu. La caisse claire à l’intro manque de consistance et de générosité. En passant à la version stéréo, tout va immédiatement mieux et, paradoxalement, la scène sonore est nettement plus large et immersive. Le problème avec les titres 360 Reality Audio est inhérent à la compression Bluetooth, qui ne permet pas de transmettre au casque les métadonnées de spatialisation intégrées aux titres 360 RA.

Bluetooth multipoint au programme

Le casque Sony WH-CH520 est compatible Bluetooth multipoint, mais cette fonctionnalité n’est pas active par défaut. Il faut se rendre dans les paramètres système de l’app Sony Headphones pour l’activer. L’app indique que l’on perd alors le bénéfice du codec LDAC, ce qui semble une erreur car seules les compressions SBC et AAC sont supportées par le WH-CH520. Le mode multipoint permet alors de connecter le casque à deux appareils et d’écouter successivement de la musique sur l’un puis l’autre sans devoir se déconnecter puis se connecter.

Cette double liaison permet aussi d’écouter depuis un ordinateur et de jouer de l’égaliseur depuis l’app Sony avec son smartphone. La liaison radio s’est montrée solide tout au long de ce test, que ce soit dans la rue ou chez moi, le signal n’étant pas bloqué par une cloison mince ou un plancher. La latence de transmission est perceptible dans les jeux vidéo, où le son a un temps de retard sur l’image. Rien d’excessif. En lecture vidéo, son et image sont bien synchrones.

Sony WH-CH520 Un son puissant et entraînant

Le casque Sony WH-CH520 est équipé de transducteurs de 30 mm aux très bonnes performances, notamment en termes de dynamisme et d’étagement des plans sonores. La signature tonale par défaut (sans égalisation) laisse entendre quelques duretés dans le haut-médium et une mise en avant excessive de certains sons, ce qui a pour effet de masquer les plus hautes fréquences.

La lecture de la courbe de réponse confirme ces points, avec un pic de rendement vers 2-3 kHz, qui apporte de la clarté à l’écoute, mais vient titiller l’oreille pile-poil sur la plage de fréquences à laquelle elle est la plus sensible. À écouter le Sony WH-CH520 ainsi réglé, on fatigue vite. Fort heureusement, on peut jouer de l’égaliseur et réparer tous ces défauts. Pour ma part, j’ai activé le mode Clear Bass et ajouté 7 points de plus dans le grave afin de charpenter davantage la restitution. J’ai ensuite ôté 3 dB à 2,5 kHz (les duretés disparaissent alors), ajouté jusqu’à 2 dB à 6,3 kHz et 6 dB à 16 kHz. C’est alors un son bien plus équilibré qu’offre le casque WH-CH520.

Pour autant subsistent des colorations dans les sons aigus, mais raisonnables et qui ne gâchent pas le plaisir d’écoute. Car ce casque possède un sacré sens du rythme et entraîne facilement l’auditeur dans la musique. On n’hésite d’ailleurs pas à pousser franchement le volume pour s’immerger un peu plus.

Grave : puissance et articulation sont au rendez-vous ; on gagne à activer le mode Clear Bass dans l’égaliseur pour gagner de la densité et un peu d’extension

Médium : clair par défaut et quelques duretés, mais l’égaliseur est très efficace et corrige tout

Aigu : masqué sans égalisation, il lui manque logiquement la finesse des meilleurs casques même après égalisation

Comportement dynamique et scène sonore

Le casque Sony WH-CH520 possède de bonnes qualités dynamiques et marque ainsi convenablement les petits écarts et encore mieux les grands. En découle un son puissant, dynamique et séduisant. La scène sonore est d’une belle largeur et la profondeur dans l’axe central suffisante pour que les plans sonores semblent bien agencés. Ce casque concurrence sans mal des modèles bien plus onéreux sur ce point.

Sony WH-CH520 Des appels perfectibles

On peut passer des appels téléphoniques avec le casque Sony WH-CH520, mais au prix d’une qualité tout juste acceptable. La captation de la voix de l’auditeur manque de définition et le filtrage des bruits n’est pas assez performant. Certes, les bruits parasites sont atténués après une bonne seconde environ, mais la voix de l’utilisateur subit des effets de pompage qui la déforment.

Sony WH-CH520 Une autonomie gargantuesque

Le Sony WH-CH520 possède une grande endurance, avec un peu plus de 46 heures mesurées à 50 % du volume, égalisation active. C’est tout à fait excellent. Sony annonce que, lorsque la batterie est totalement déchargée, une recharge de 3 minutes permet de bénéficier d’1h30 d’écoute. Il faut compter deux heures environ pour recharger totalement le casque.

Sony WH-CH520 Prix et date de sortie

Le Sony WH-CH520 est disponible en coloris noir, blanc, bleu ou beige au prix de 49 € et parfois proposé à 39 € lors d’opérations promotionnelles.