Le casque Fnatic React+ se positionne comme une alternative convaincante au Cloud Alpha de HyperX. Ce modèle se veut confortable, bien construit et relativement simple dans ses fonctionnalités. Malgré la présence d’une carte son externe, il ne dispose cependant d’aucune suite logicielle.



Du côté des performances, Fnatic a fait un excellent travail avec un casque qui délivre une prestation sonore convaincante. Il sera parfaitement adapté pour une utilisation en jeu, notamment sur des titres compétitifs tels que les FPS. De plus, il est également épaulé par un microphone de bonne facture, bien qu’il souffre d’un bruit blanc permanent.



Son positionnement tarifaire est cohérent avec le reste du marché, surtout si l’on se tourne vers sa version « simple » (et donc sans carte son USB). En somme, c’est une excellente alternative au roi Cloud Alpha qui domine cette gamme tarifaire depuis de nombreuses années.