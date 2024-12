La box 5G de Free : comment vérifier son éligibilité à l’offre

Vous en avez marre d’attendre la fibre ? Free pourrait bien avoir la solution avec sa nouvelle box 5G compatible Wi-Fi 7. Mais il faut être éligible, on vous explique comment le vérifier.

Ce matin, Free a lancé sa nouvelle box 5G. Elle remplace la box 4G, et c’est ce qu’on appelle de la 5G Home. En gros, vous utilisez une box 4G/5G comme accès à internet, utile si vous n’avez encore la fibre optique chez vous.

La nouvelle box 5G de Free a été développée en partenariat avec Nokia (un poids lourd des équipements réseaux), elle promet débits jusqu’à 1,5 Gb/s en réception. On parle d’un débit de 150 à 300 Mb/s en envoi.

Mais attention, comme pour toute connexion mobile, ces débits sont « théoriques » et dépendront beaucoup de votre position par rapport aux antennes 5G. Free utilise ici la technologie 4×4 MIMO (en gros, plusieurs antennes qui travaillent ensemble) pour optimiser la réception et la stabilité de votre connexion.

La box propose plusieurs connectiques Ethernet, très pratique, mais aussi du Wi-Fi 7.

C’est LA question que tout le monde se pose ! Free a mis en place une carte d’éligibilité accessible par ici. Il faut cocher Freebox 5G, suffit d’entrer votre adresse ou zoomer sur la carte.

On vous conseille aussi, pour aller plus loin, de vous rendre sur le site de l’ANFR sur la cartoradio. En sélectionnant Free, vous pourrez vérifier les antennes près de chez vous, avec les bandes de fréquences utilisées. C’est essentiel pour évaluer les débits 4G et 5G que vous pouvez obtenir chez vous.

En effet, Free utilise plusieurs bandes de fréquences complémentaires : en 4G, l’opérateur exploite principalement la bande 700 MHz (B28) pour la couverture longue portée, la bande 1800 MHz (B3) pour l’équilibre couverture/débit, et la bande 2600 MHz (B7) pour les zones denses nécessitant du débit.

En 5G, Free dispose de la bande 3,5 GHz (n78, dite « cœur 5G ») qui offre les meilleurs débits jusqu’à 1,5 Gbit/s, mais avec une portée limitée, et réutilise la bande 700 MHz en 5G (n28) pour assurer une couverture étendue avec des débits plus modestes.

Si vous avez de la 5G 700 MHz ou la 4G, les débits s’échelonnent de 150 Mbit/s en 4G simple, jusqu’à 320 Mbit/s en 4G+ agrégeant plusieurs bandes, et peuvent atteindre 850 Mbit/s et même plus sur la 5G 3,5 GHz dans les meilleures conditions. Bref, si vous avez de la 5G 3,5 GHz, c’est optimal.

L’offre est proposée à 29,99 euros mensuels la première année, puis passe à 39,99 euros, sans engagement. La box intègre également l’accès au service OQEE et ses 230 chaînes de télévision, ainsi que Free Family.

