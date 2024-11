Wi-Fi 8 : des débits identiques au profit d’une stabilité améliorée ? Voici ce que l’on sait

Alors que le Wi-Fi 7 commence à peine à faire son apparition sur le marché, les discussions autour du Wi-Fi 8 battent déjà leur plein. Contrairement aux attentes, cette nouvelle norme ne promet pas des débits plus élevés, mais plutôt une amélioration significative de la fiabilité et de l’efficacité des connexions sans fil.

Selon MediaTek, l’un des principaux acteurs du développement de cette technologie, le Wi-Fi 8 conservera la même bande passante de 23 Gbps que son prédécesseur, le Wi-Fi 7. Les caractéristiques techniques fondamentales, telles que la modulation 4096QAM et les bandes de fréquence (2,4, 5 et 6 GHz), resteront également inchangées.

L’innovation réside dans l’introduction de plusieurs technologies d’optimisation prometteuses. La Réutilisation Spatiale Coordonnée (Co-SR) permettra aux points d’accès d’harmoniser leur puissance de sortie, avec une amélioration attendue du débit de 15 à 25 %. Le Beamforming Coordonné (Co-BF), quant à lui, promet des gains de performance impressionnants allant de 20 à 50 % dans les réseaux maillés, en dirigeant les signaux avec une précision accrue.

Le Wi-Fi 8 s’annonce encore plus intelligent que les normes précédentes

L’une des avancées les plus remarquables est l’Opération Dynamique des Sous-canaux (DSO). Cette technologie révolutionnaire pourrait augmenter les débits jusqu’à 80 % en attribuant la bande passante de manière intelligente en fonction des capacités de chaque appareil connecté. Plus besoin de réserver un sous-canal fixe : le point d’accès décidera automatiquement des priorités d’allocation.

La Modulation Raffinée vient compléter ces améliorations en offrant des ajustements plus précis du débit, permettant des transitions plus fluides lorsque les utilisateurs se déplacent dans leur espace. Les gains de performance attendus varient entre 5 et 30 %.

Toutefois, les consommateurs devront faire preuve de patience. Les premiers routeurs équipés de la norme Wi-Fi 8 ne devraient pas arriver sur le marché avant le second semestre 2028. Cette nouvelle itération, également connue sous le nom IEEE 802.11bn, est actuellement en développement, principalement portée par des entreprises chinoises qui semblent avoir pris l’avantage dans cette course technologique.

