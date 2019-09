Bouygues Telecom prévient ses abonnés Bbox Miami qu’ils vont désormais « profiter de nouveaux services » avec l’« évolution de leur offre ». Cette évolution s’accompagne néanmoins d’une hausse de prix qui énerve certains clients.

La pratique est désormais courante. Sous couvert d’une évolution de l’offre et des avantages d’un abonnement, les fournisseurs d’accès à internet et opérateurs n’hésitent pas à augmenter leurs tarifs d’un mois sur l’autre, et ce sans la moindre validation au préalable de la part du client.

Cette fois-ci, ce sont les clients de la Bbox Miami Fibre de Bouygues qui ont reçu un mail les informant des « nouveaux services » qui « arrivent prochainement dans [leur] offre ». À partir du 20 octobre 2019, les clients Bbox Fibre auront donc accès à beIN Sports et un bonus supplémentaire au choix parmi Canal+ Series, Playzer et le bouquet jeunesse. Ce surplus de contenu n’est cependant pas gratuit et coûtera 5 euros de plus par mois à ceux qui n’auront pas fait les démarches nécessaires pour ne plus avoir à payer.

Bonjour @bouyguestelecom, c'était pour savoir : 1) Quand est-ce que vous allez arrêter de faire passer des augmentations de prix forcées pour des super opportunités d'évolution d'offre.

2) comment on refuse ça car c'est bien caché dans votre site. Merci. pic.twitter.com/FQFbEPgfTB — Marie ʕʘᴥʘʔ Julien (@mariejulien) September 4, 2019

Comment refuser cette hausse de prix ?

Il est indiqué dans le mail qu’il est possible « d’y renoncer avant le 20 février 200 […] et ainsi conserver votre offre actuelle » en vous rendant sur votre espace client sur le site de Bouygues Telecom. L’adresse en question est celle des options, dans votre compte, mais elle est indisponible à l’heure de la rédaction de ces lignes. Une coïncidence qui exaspère certains abonnés sur les réseaux sociaux.

Ce n’est pas la première fois que Bouygues augmente ainsi ses tarifs en faisant passer cela pour une amélioration de ses offres. C’est d’ailleurs monnaie courante dans le milieu puisque SFR pratique également ce genre d’augmentation.