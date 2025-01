La Bbox Wi-Fi 7 sort aujourd’hui : où la commander et à quel prix ?

La nouvelle Bbox est arrivée ! Ce lundi 27 janvier, Bouygues Telecom commercialise en avant-première sa nouvelle box internet compatible Wi-Fi 7 et certifiée par la Wi-Fi Alliance. Une sérieuse concurrente à la Freebox Ultra ! Voici comment en ramener une à la maison.

Le nec plus ultra en termes de débits, éco-conception et surtout un Wi-Fi 7 « certifié », la nouvelle Bbox Wi-Fi 7 est sur les étals. Mais celles et ceux qui se sont levés de bonne heure pour la commander en ligne ont sûrement constaté qu’elle n’est toujours pas proposée sur le site de l’opérateur. Seules les anciennes offres sont proposées. Tout simplement parce que la Bbox Wi-Fi 7 est disponible uniquement en « avant-première ».

À lire aussi :

Du « vrai Wi-Fi 7 » : voici la nouvelle Bbox ultym de Bouygues Telecom, rivale de la Freebox Ultra

Une offre pas encore disponible en ligne

Pour faire partie des premières personnes à profiter de la Bbox Wi-Fi 7, il faut directement se rendre en boutique Bouygues Telecom. C’est l’occasion de vérifier l’éligibilité à l’offre avec un conseiller, si un peu moins de 90 % des logements sont aujourd’hui raccordés à la fibre optique, seule une partie est compatible avec la fibre XGS-PON, la technologie qui permet d’atteindre un débit de 8 Gb/s.

En dehors d’un test d’éligibilité réalisé par l’opérateur, il est possible de s’informer auprès de comparateurs comme Ariase ou DegroupTest dont les outils sont disponibles gratuitement en ligne.

La connectique de la Bbox et du répéteur // Source : Axel Savoye pour Frandroid

Rappelons que sur le plan technique, la Bbox Wi-Fi 7 est l’une des box internet les plus avancées du marché. Elle est surtout la seule à proposer un Wi-Fi 7 « certifié » fonctionnant avec trois bandes de fréquences : 2,4 GHz, 5 GHz et 6 GHz. Le débit atteint 8 Gb/s en descendant autant qu’en montant et l’opérateur promet un produit encore plus facile à réparer et à recycler qu’avant, notamment grâce à un nouveau service de remplacement des pièces.

Quant à l’offre TV, un décodeur Bbox TV 4K HDR est fourni avec un bouquet de plus de 180 chaînes, soit la même proposition que l’offre Bbox Ultym.

La Bbox Wi-Fi 7 est disponible dès aujourd’hui en boutique Bouygues Telecom pour 44,99 euros par mois la première année puis à 51,99 euros par mois. Les clients de l’offre B.iG peuvent en profiter pour 44,99 euros par mois tout le long de leur abonnement.

Les meilleures box internet du moment chez Bouygues Telecom Fibre B&You Pure fibre 23.99€ /mois Découvrir Fibre Série Spéciale Bbox 29.99€ /mois Exclu B&You Découvrir Fibre Bbox must Fibre 34.99€ /mois 41.99€ Découvrir Toutes les box internet